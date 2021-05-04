265 operasyonda 71 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 257 ayrı operasyonda 1 kilo 957 gram esrar, 17 gram eroin, 6 kilo 393 gram sentetik uyuşturucu, 8 kilo 180 gram metamfetamin, 73 gram skunk, 97 gram captagon, 84 adet uyuşturucu hap, 111 adet sentetik ecza, 98 kök kenevir, 2 adet tüfek, 4 adet tabanca, 79 adet fişek, 12 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 48 bin 225 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 467 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 71'i tutuklandı. Şüphelilerden 16 kişi adli kontrolle, diğer 380 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 8 ayrı operasyonda 50,30 gram esrar, 25 kök kenevir, 4 gram metamfetamin ve 1,4 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüpheliler hakkında serbest yargılama kararı verildi.