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04 May 2021 - 20:11- Asayiş G: 04 May 2021 - 20:13

Frenleri patlayan hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Körfez İlimtepe yolunda fenleri tutmayan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Körfez İlimtepe bölgesinde hafriyat taşıyan Mustafa D. idaresindeki 38 ABV 173 plakalı kamyon, döküm sahasından kantara doğru ilerlediği esnada frenlerinin tutmaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Devrilen kamyonun sürücüsü araç içinde sıkışırken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sıkıştığı yerden ekiplerin çalışması sonucu kurtartılan Mustafa D. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
# Körfez

04 May 2021 - 20:11 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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