Topun peşinden caddeye koşan çocuğa motosiklet çarptı

Kaza, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan Hakan D. idaresindeki 41 AGZ 852 plakalı motosiklet, futbol oynadığı sırada caddeye kaçan topun peşinden koşan 7 yaşındaki Z.H.S. ismindeki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedye ile ambulansa alınan çocuk tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.