Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
04 May 2021 - 20:17- Asayiş G: 04 May 2021 - 20:18

Topun peşinden caddeye koşan çocuğa motosiklet çarptı

Gebze'de futbol oynarken caddeye kaçan topunu almak için koşan çocuğa motosiklet çarptı.
mask

Kaza, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan Hakan D. idaresindeki 41 AGZ 852 plakalı motosiklet, futbol oynadığı sırada caddeye kaçan topun peşinden koşan 7 yaşındaki Z.H.S. ismindeki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedye ile ambulansa alınan çocuk tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
# Gebze, eğitim

04 May 2021 - 20:17 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
CHP Gebze eski İlçe Başkanı Yılmaz serbest bırakıldı mask
CHP Gebze eski İlçe Başkanı Yılmaz serbest bırakıldı
10 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü polise yakalandı mask
10 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü polise yakalandı
CHP Gebze eski İlçe Başkanı gözaltında! mask
CHP Gebze eski İlçe Başkanı gözaltında!
Osman Emir gözyaşları içerisinde toprağa verildi mask
Osman Emir gözyaşları içerisinde toprağa verildi
Kahvede kumar oynayan 17 kişi polise yakalandı mask
Kahvede kumar oynayan 17 kişi polise yakalandı
Kumar oynayan 18 kişi polise yakalandı mask
Kumar oynayan 18 kişi polise yakalandı
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Roman askerin öldürüldüğü iddiası Yeşilova’yı dışarı döktü mask
Roman askerin öldürüldüğü iddiası Yeşilova’yı dışarı döktü
Tüfekle oynarken 10 yaşındaki kuzenini öldürdü mask
Tüfekle oynarken 10 yaşındaki kuzenini öldürdü
Sopasını kapan kavgaya koştu! Polis güçlükle ayırdı mask
Sopasını kapan kavgaya koştu! Polis güçlükle ayırdı
Define ararken canından oldu! mask
Define ararken canından oldu!
Son ankette bomba sonuçlar! İkinci parti değişti mask
Son ankette bomba sonuçlar! İkinci parti değişti
Koronavirüs Kocaeli'de 3 can daha aldı! mask
Koronavirüs Kocaeli'de 3 can daha aldı!

GALERİ

Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar mask
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar
Sesin geldiği çalıları kaldırınca, hemen itfaiyeyi aradılar! mask
Sesin geldiği çalıları kaldırınca, hemen itfaiyeyi aradılar!
Roman askerin öldürüldüğü iddiası Yeşilova’yı dışarı döktü mask
Roman askerin öldürüldüğü iddiası Yeşilova’yı dışarı döktü
Millet bahçesine dönüştürülecek Hünkar Çayırı'nda Sultan Fatih'in hatırası yaşatılacak mask
Millet bahçesine dönüştürülecek Hünkar Çayırı'nda Sultan Fatih'in hatırası yaşatılacak
Zonguldak K. - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Zonguldak K. - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Kurtarılan yavru kediyi, berber dükkanında saç kurutma makinesiyle kuruttular mask
Kurtarılan yavru kediyi, berber dükkanında saç kurutma makinesiyle kuruttular
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL