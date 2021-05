Haftalık vaka sayısı açıklandı! Kocaeli'de düşüş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 17-23 Nisan haftasında Kocaeli'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 679,88 iken, 24-30 Nisan haftasında Kocaeli'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 437,65'e düştü. Kocaeli, bugün açıklanan rakamlarla vaka sayısı en yüksek iller arasında 5. sırada bulunuyor.

İŞTE İL İL VAKA SAYILARI

Adana: 106,70

Adıyaman: 117,32

Afyon: 289,45

Ağrı: 285,00

Aksaray: 266,90

Amasya: 291,51

Ankara: 361,52

Antalya: 200,37

Ardahan: 251,66

Artvin: 194,10

Aydın: 162,45

Balıkesir: 318,88

Bartın: 321,14

Batman: 120,91

Bayburt: 352,83

Bilecik: 310,45

Bingöl: 154,38

Bitlis: 152,14

Bolu: 365,31

Burdur: 216,78

Bursa: 327,35

Çanakkale: 439,11

Çankırı: 267,63

Çorum: 315,02

Denizli: 182,44

Diyarbakır: 100,09

Düzce: 400,07

Edirne: 340,88

Elazığ: 197,29

Erzincan: 428,70

Erzurum: 395,24

Eskişehir: 348,10

Gaziantep: 167,91

Giresun: 388,44

Gümüşhane: 248,41

Hakkari: 122,28

Hatay: 130,84

Iğdır: 159,45

Isparta: 243,92

İstanbul: 532,02

İzmir: 223,34

Kahramanmaraş: 137,57

Karabük: 274,20

Karaman: 256,55

Kars: 293,41

Kastamonu: 437,59

Kayseri: 339,44

Kırıkkale: 345,89

Kırklareli: 498,70

Kırşehir: 256,75

Kilis: 244,41

Kocaeli: 437,65

Konya: 347,11

Kütahya: 330,51

Malatya: 320,04

Manisa: 223,63

Mardin: 76,40

Mersin: 143,25

Muğla: 183,46

Muş: 113,11

Nevşehir: 327,58

Niğde: 292,21

Ordu: 316,52

Osmaniye: 139,64

Rize: 353,70

Sakarya: 300,77

Samsun: 267,54

Siirt: 79,14

Sinop: 213,43

Sivas: 285,58

Şanlıurfa: 70,25

Şırnak: 46,12

Tekirdağ: 489,89

Tokat: 313,45

Trabzon: 237,71

Tunceli: 207,33

Uşak: 163,49

Van: 90,75

Yalova: 345,95

Yozgat: 280,37

Zonguldak: 332,37