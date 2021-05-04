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04 May 2021 - 20:20- Gündem G: 04 May 2021 - 21:19

Haftalık vaka sayısı açıklandı! Kocaeli'de düşüş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek" mesajına yer verdi. Verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli en çok vaka görülen iller oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 17-23 Nisan haftasında Kocaeli'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 679,88 iken, 24-30 Nisan haftasında Kocaeli'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 437,65'e düştü. Kocaeli, bugün açıklanan rakamlarla vaka sayısı en yüksek iller arasında 5. sırada bulunuyor.

İŞTE İL İL VAKA SAYILARI

Adana: 106,70
Adıyaman: 117,32
Afyon: 289,45
Ağrı: 285,00
Aksaray: 266,90
Amasya: 291,51
Ankara: 361,52
Antalya: 200,37
Ardahan: 251,66
Artvin: 194,10
Aydın: 162,45
Balıkesir: 318,88
Bartın: 321,14
Batman: 120,91
Bayburt: 352,83
Bilecik: 310,45
Bingöl: 154,38
Bitlis: 152,14
Bolu: 365,31
Burdur: 216,78
Bursa: 327,35
Çanakkale: 439,11
Çankırı: 267,63
Çorum: 315,02
Denizli: 182,44
Diyarbakır: 100,09
Düzce: 400,07
Edirne: 340,88
Elazığ: 197,29
Erzincan: 428,70
Erzurum: 395,24
Eskişehir: 348,10
Gaziantep: 167,91
Giresun: 388,44
Gümüşhane: 248,41
Hakkari: 122,28
Hatay: 130,84
Iğdır: 159,45
Isparta: 243,92
İstanbul: 532,02
İzmir: 223,34
Kahramanmaraş: 137,57
Karabük: 274,20
Karaman: 256,55
Kars: 293,41
Kastamonu: 437,59
Kayseri: 339,44
Kırıkkale: 345,89
Kırklareli: 498,70
Kırşehir: 256,75
Kilis: 244,41
Kocaeli: 437,65
Konya: 347,11
Kütahya: 330,51
Malatya: 320,04
Manisa: 223,63
Mardin: 76,40
Mersin: 143,25
Muğla: 183,46
Muş: 113,11
Nevşehir: 327,58
Niğde: 292,21
Ordu: 316,52
Osmaniye: 139,64
Rize: 353,70
Sakarya: 300,77
Samsun: 267,54
Siirt: 79,14
Sinop: 213,43
Sivas: 285,58
Şanlıurfa: 70,25
Şırnak: 46,12
Tekirdağ: 489,89
Tokat: 313,45
Trabzon: 237,71
Tunceli: 207,33
Uşak: 163,49
Van: 90,75
Yalova: 345,95
Yozgat: 280,37
Zonguldak: 332,37
# Kocaeli, İstanbul

04 May 2021 - 20:20 - Gündem

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