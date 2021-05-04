Haftalık vaka sayısı açıklandı! Kocaeli'de düşüş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 17-23 Nisan haftasında Kocaeli'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 679,88 iken, 24-30 Nisan haftasında Kocaeli'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 437,65'e düştü. Kocaeli, bugün açıklanan rakamlarla vaka sayısı en yüksek iller arasında 5. sırada bulunuyor.
İŞTE İL İL VAKA SAYILARI
Adana: 106,70
Adıyaman: 117,32
Afyon: 289,45
Ağrı: 285,00
Aksaray: 266,90
Amasya: 291,51
Ankara: 361,52
Antalya: 200,37
Ardahan: 251,66
Artvin: 194,10
Aydın: 162,45
Balıkesir: 318,88
Bartın: 321,14
Batman: 120,91
Bayburt: 352,83
Bilecik: 310,45
Bingöl: 154,38
Bitlis: 152,14
Bolu: 365,31
Burdur: 216,78
Bursa: 327,35
Çanakkale: 439,11
Çankırı: 267,63
Çorum: 315,02
Denizli: 182,44
Diyarbakır: 100,09
Düzce: 400,07
Edirne: 340,88
Elazığ: 197,29
Erzincan: 428,70
Erzurum: 395,24
Eskişehir: 348,10
Gaziantep: 167,91
Giresun: 388,44
Gümüşhane: 248,41
Hakkari: 122,28
Hatay: 130,84
Iğdır: 159,45
Isparta: 243,92
İstanbul: 532,02
İzmir: 223,34
Kahramanmaraş: 137,57
Karabük: 274,20
Karaman: 256,55
Kars: 293,41
Kastamonu: 437,59
Kayseri: 339,44
Kırıkkale: 345,89
Kırklareli: 498,70
Kırşehir: 256,75
Kilis: 244,41
Kocaeli: 437,65
Konya: 347,11
Kütahya: 330,51
Malatya: 320,04
Manisa: 223,63
Mardin: 76,40
Mersin: 143,25
Muğla: 183,46
Muş: 113,11
Nevşehir: 327,58
Niğde: 292,21
Ordu: 316,52
Osmaniye: 139,64
Rize: 353,70
Sakarya: 300,77
Samsun: 267,54
Siirt: 79,14
Sinop: 213,43
Sivas: 285,58
Şanlıurfa: 70,25
Şırnak: 46,12
Tekirdağ: 489,89
Tokat: 313,45
Trabzon: 237,71
Tunceli: 207,33
Uşak: 163,49
Van: 90,75
Yalova: 345,95
Yozgat: 280,37
Zonguldak: 332,37
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.