04 May 2021 - 20:20- Gündem

Haftalık vaka sayısı açıklandı! Kocaeli'de düşüş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek" mesajına yer verdi. Verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli en çok vaka görülen iller oldu.