Çorum/Merkez'de yarı yığma kagir yapılar mahkemeden satılık

Çorum Merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan 2675 ada 429 parsel sayılı 489,67 m2 alanında arsa niteliğindeki taşınmaz olup üzerinde 30- 35 yıllık mesken ve depo olarak kullanılmakta olan yapılar mevcuttur. 1.mesken 65,00 m2, 2.mesken 30,00 m2, depo kısmı 6,00 m2 alanında olup hepsi de tek katlıdır. Yapıların temeli taş, duvarları tuğladan yarı yığma kagir olarak inşa edilmiştir.Çatısı ahşap üzeri kiremit örtülüdür. Kapısı ahşap pencereleri pvc doğramadır. Tavanı ahşap, dış cepheleri ve iç duvarları sıvalı badanalıdır. Isınma soba ile sağlanmaktadır.

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