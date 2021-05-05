Mahalle sakinleri köpeklerine sahip çıktı

İzmit Yenişehir Mahallesi Özel Sokakta bulunan mahalle sakinleri, yaklaşık 2 senedir sokakta besledikleri ve çok sevdikleri köpeklerine sahip çıktı. Sokakta ikamet eden bazı komşularının köpekten rahatsız olduğunu belirterek belediyeye şikayet etmesi üzerine belediye ekipleri kulağında küpesi bulunan ve aşıları tam olan köpeği almaya geldiklerinde köpeği kendilerinin beslediği ve kimseye zararı olmadığını belediye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine belediye ekipleri köpeği almayarak mahalleden ayrılsa da bazı vatandaşlar, hiç kimseye zararı olmayan ve sokağa giren yabancılara havlayan köpeği şikayet etmeye devam etti.

KÖPEĞİMİZE GAYET İYİ BİR ŞEKİLDE BAKIYORUZ

Yaşanan bu duruma sinirlenen mahalle sakinleri Mahalle Muhtarı Salih Çuman, köpeğin kimseye zararı olmadığını belirterek köpeğin sokaklarından alınmaması için bir araya geldi. Konuyla ilgili konuşan Yenişehir Mahallesi Muhtarı Salih Çuman, “Kulağında zaten küpesi var. Küpe olmamış olsaydı sıkıntı olurdu. Bu köpeğimiz sokaktaki herkesi biliyor ve özellikle de çocuklarımızla çok iyi anlaşıyor. Bugüne kadar hiç kimseye de bir zararı olmamıştır. Mahalleli olarak köpeğimize sahip çıkıyoruz. Bu köpek için zabıta ya da belediye ekipleri gelirse mutlaka bize bilgi versin. Buradan alınıp barınağa götürülürse yaşayamayabilir. Burada biz bu köpeğimize gayet iyi bir şekilde bakıyoruz” dedi.

ZATEN ZARARI OLMUŞ OLSA BİZ ÖNLEMİMİZİ ALIRIZ

Mahalle sakinlerinden Burak Çakır ise, köpeğe yaklaşık 2 senedir baktıklarını belirterek, “İlk geldiğinde kendisinde uyuz hastalığı vardı. Tedavisini sokak sakinlerimizle beraber yaptık. Kışın kalabilmesi için uygun bir yere kulübe de koyduk ama sokakta oturan bazı vatandaşlar kimseye hiçbir zararı olmamasına rağmen köpeği sokakta istemiyorlar. Kulübesini ve yemek kaplarını atıyorlar. İlk geldiğinde çok ürkekti ama zamanla insanlara alıştı. Çocuklarımızla oynuyor. Zaten zararı olmuş olsa biz önlemimizi alır buradan uzaklaştırırız. Belediye ekiplerine şikayet etmişler. İzmit belediyesi ekipleri şikayet üzerine geldi. Bizim köpeğe baktığımızı görünce gittiler. Biz köpeğin burada kalmasını istiyoruz başka yere giderse ölür. Zaten bu durum 5199 nolu hayvan hakları kanununa aykırıdır” şeklinde konuştu.