Iğdır Merkez, Tecirli Mahallesinde tarla icradan satılık

Iğdır İl, Merkez İlçe, 127 Ada, 61 Parsel, TECİRLİ Mahalle/Köy, TAŞBURUN YOLU Mevkii, 03/02/2021 Tarihli Bilirkişi Raporunda belirtildiği üzere: satışa konu olan niteliği tarla olan taşınmazın alanı: 14.738,00m2dir.Iğdır Belediyesinden taşınmazın imar planı içerisinde olmadığı bilgisi tanzim edilmiştir. üzerinde yapılan incelemede zirai ekonomik değeri olan herhangi bir ağacın olmadığı görülmüştür.Taşınmaz üzerinde yonca bitkisi ekili olduğu tespit edilememiştir.

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