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05 May 2021 - 12:50- Gündem G: 05 May 2021 - 13:23

Deniz salyası su altını da tehdit ediyor

Marmara Denizi’nin tamamında etkili olan deniz salyası, bu kez su altında görüntülendi.
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Marmara Denizi sahillerine vuran ve halk arasında 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj,  Kocaeli’nde su altından görüntülendi. Deniz üstünde balıkçılara verdiği zarar kadar, su altında da bir çok canlıya zarar veren müsilaj, Marmara Denizi’nin tamamında etkili oluyor. Suyun dibine çökmesiyle canlıları etkileyen müsilaj, denizi süzen midyelere de zarar veriyor. Su altındaki zincirin bazı halkalarını önemli etkileyen müsilaj, su üstünde de balıkçıların ağ atmasını olumsuz etkiliyor. Su altı dronu ile kaydedilen görüntülerde müsijlaj açıkca görülüyor. Denizin bazı kısımları ise adeta sis çökmüş şehri andırıyor.
# Kocaeli

05 May 2021 - 12:50 - Gündem

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