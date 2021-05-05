Marmara Denizi sahillerine vuran ve halk arasında 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj, Kocaeli’nde su altından görüntülendi. Deniz üstünde balıkçılara verdiği zarar kadar, su altında da bir çok canlıya zarar veren müsilaj, Marmara Denizi’nin tamamında etkili oluyor. Suyun dibine çökmesiyle canlıları etkileyen müsilaj, denizi süzen midyelere de zarar veriyor. Su altındaki zincirin bazı halkalarını önemli etkileyen müsilaj, su üstünde de balıkçıların ağ atmasını olumsuz etkiliyor. Su altı dronu ile kaydedilen görüntülerde müsijlaj açıkca görülüyor. Denizin bazı kısımları ise adeta sis çökmüş şehri andırıyor.
05 May 2021 - 12:50- Gündem Güncelleme: 05 May 2021 - 13:23
Deniz salyası su altını da tehdit ediyor
Marmara Denizi’nin tamamında etkili olan deniz salyası, bu kez su altında görüntülendi.
# Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.