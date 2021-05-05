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05 May 2021 - 12:53- Asayiş G: 05 May 2021 - 12:58

Kalpazanların, tır şoförü kurnazlığını jandarma bozdu

Gebze'de elindeki sahte paraları tır şoförlerine vererek piyasaya süren şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Olay, Gebze'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte paraların piyasaya sürüldüğü yönünde bilgi aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından A.Y. isimli bir şahsın elinde bulunan sahte paraları nakliye işiyle uğraşan tır şoförlerine vererek piyasaya sürdüğünü tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın adresini belirleyen ekipler, Muallimköy Mahallesi’nde bulunan adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 22 adet 200 lira, 50 adet 100 lira olmak üzere toplamda 9 bin 400 lira sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Kocaeli, Gebze

05 May 2021 - 12:53 - Asayiş

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