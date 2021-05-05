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05 May 2021 - 12:58- Eğitim G: 05 May 2021 - 13:01

Vatandaşlar hayvanlarını nasıl götürecek? Kocaeli’de veterinerler görev başında

17 günlük tam kapanmada kısıtlamadan muaf tutulan yerlerden birisi de veterinerler olurken Kartepe Veteriner İşletme Sahibi Veteriner Hekim Görkem Doğan, “Bu süreçte veterinerlere hayvan dostlarını getirmek isteyen ama izin belgesi olmayan vatandaşlar için veterinerler olarak izin belgesi verme hakkımız bulunuyor” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Koronavirüs vakalarında artış yaşanmasının ardından 17 günlük ‘tam kapanma’ kararı alınmış, 29 Nisan saat 19:00’da başlayan kapanma, 17 Nisan saat 05:00’e kadar devam edeceği açıklanmıştı. Kapanmada kısıtlamadan muaf tutulacak işletmeler arasında yer alan veterinerler de yer alıyor.

HER DAİM GÖREV BAŞINDAYIZ”

Tam kapanmada veterinerler 09:00 ile 19:00 saatleri arası hizmet veriyor. Acil durumlarda ise göreve hazır bir şekilde görevlerini yerine getiriyor. İzmit Atatürk Bulvarı mevkiinde hizmet veren Kartepe Veteriner’in işletme sahibi Veteriner Hekim Görkem Doğan süreçte yaşananları anlattı. Doğan, “Bu süreçte rahatsızlanan hayvan dostlarımız için her daim görevimizin başındayız. Acil durumlarda 7 gün 24 saat göreve hazırız” dedi.

TAM KAPASİTE DEVAM EDİYORUZ”

İzin belgesi verme hakları bulunduğunu belirten Doğan, “Bu süreçte veterinerlere hayvan dostlarını getirmek isteyen ama izin belgesi olmayan vatandaşlar için veterinerler olarak izin belgesi verme hakkımız bulunuyor. Hayvan dostlarımız için tedavi hizmetlerimize veterinerler olarak tam kapasite devam ediyoruz. Umarım bu salgın bir an önce biter ve normale döneriz” şeklinde konuştu.

# İzmit, koronavirüs

05 May 2021 - 12:58 - Eğitim

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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