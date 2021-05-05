Vatandaşlar hayvanlarını nasıl götürecek? Kocaeli’de veterinerler görev başında

Koronavirüs vakalarında artış yaşanmasının ardından 17 günlük ‘tam kapanma’ kararı alınmış, 29 Nisan saat 19:00’da başlayan kapanma, 17 Nisan saat 05:00’e kadar devam edeceği açıklanmıştı. Kapanmada kısıtlamadan muaf tutulacak işletmeler arasında yer alan veterinerler de yer alıyor.

“HER DAİM GÖREV BAŞINDAYIZ”

Tam kapanmada veterinerler 09:00 ile 19:00 saatleri arası hizmet veriyor. Acil durumlarda ise göreve hazır bir şekilde görevlerini yerine getiriyor. İzmit Atatürk Bulvarı mevkiinde hizmet veren Kartepe Veteriner’in işletme sahibi Veteriner Hekim Görkem Doğan süreçte yaşananları anlattı. Doğan, “Bu süreçte rahatsızlanan hayvan dostlarımız için her daim görevimizin başındayız. Acil durumlarda 7 gün 24 saat göreve hazırız” dedi.

“TAM KAPASİTE DEVAM EDİYORUZ”

İzin belgesi verme hakları bulunduğunu belirten Doğan, “Bu süreçte veterinerlere hayvan dostlarını getirmek isteyen ama izin belgesi olmayan vatandaşlar için veterinerler olarak izin belgesi verme hakkımız bulunuyor. Hayvan dostlarımız için tedavi hizmetlerimize veterinerler olarak tam kapasite devam ediyoruz. Umarım bu salgın bir an önce biter ve normale döneriz” şeklinde konuştu.