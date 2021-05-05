CHP’de İnce’nin resmi çamur ile kapatıldı

2018 Genel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP)’nden Cumhurbaşkanı Adayı olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce için CHP İzmit Örgütü ilçe binasının olduğu alana İnce’nin fotoğrafını çizmişti. Parti kuracağı gerekçesiyle partisinden istifa eden İnce, Memleket Hareketi’ni kurmasının ardından CHP İl Teşkilatı’ndan 39 kişi partiye katılmak için istifa etti. Genel seçimlerde çizilen İnce’nin resminin halen durması tepkilere neden olurken İnce’nin resmi çamur ile silinmeye çalışıldı. Yapılan bu hareket ise tepkilere neden oldu. CHP İzmit İlçe Örgütü konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.