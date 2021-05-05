CHP’de İnce’nin resmi çamur ile kapatıldı

2018 Genel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP)’nden Cumhurbaşkanı Adayı olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce için CHP İzmit Örgütü ilçe binasının olduğu alana İnce’nin fotoğrafını çizmişti. Parti kuracağı gerekçesiyle partisinden istifa eden İnce, Memleket Hareketi’ni kurmasının ardından CHP İl Teşkilatı’ndan 39 kişi partiye katılmak için istifa etti. Genel seçimlerde çizilen İnce’nin resminin halen durması tepkilere neden olurken İnce’nin resmi çamur ile silinmeye çalışıldı. Yapılan bu hareket ise tepkilere neden oldu. CHP İzmit İlçe Örgütü konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.