5 çocuk annesi koronaya yenildi

İzmit 28 Haziran Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde ikamet eden Seka emeklisi Saim Ekim’in eşi Selma Ekim (64) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Selma Ekim’in cenazesi Kent Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.