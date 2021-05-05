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05 May 2021 - 16:01- Asayiş G: 05 May 2021 - 16:03

15 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü polise yakalandı

Kocaeli’de daha önce işlediği yaralama suçundan hakkında 15 yıl 2 ay 15 gün ağır hapis cezası verilen ve aranmaya başlanan hükümlü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli’de işlediği yaralama suçundan daha önce tutuklanan ve bir süre sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen A.Y. (25) hakkında yargılandığı mahkemece 15 yıl 2 ay 15 gün ağır hapis cezası verildi. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan A.Y. Çayırova’da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Kocaeli

05 May 2021 - 16:01 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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