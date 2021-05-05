15 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de işlediği yaralama suçundan daha önce tutuklanan ve bir süre sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen A.Y. (25) hakkında yargılandığı mahkemece 15 yıl 2 ay 15 gün ağır hapis cezası verildi. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan A.Y. Çayırova’da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.