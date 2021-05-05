Alınan bilgiye göre Kocaeli’de işlediği yaralama suçundan daha önce tutuklanan ve bir süre sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen A.Y. (25) hakkında yargılandığı mahkemece 15 yıl 2 ay 15 gün ağır hapis cezası verildi. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan A.Y. Çayırova’da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
05 May 2021 - 16:01- Asayiş Güncelleme: 05 May 2021 - 16:03
15 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü polise yakalandı
Kocaeli’de daha önce işlediği yaralama suçundan hakkında 15 yıl 2 ay 15 gün ağır hapis cezası verilen ve aranmaya başlanan hükümlü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.