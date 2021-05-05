Karantinada olması gereken kişi kumar oynarken yakalandı

Alınan bilgiye göre Gebze’de bulunan bir adreste kumar oynandığı yönünde gelen ihbara istinaden polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kahvehane içerisinde yapılan kontrollerde 6 şahsın sokağa çıkma yasağını ihlal ederek oyun oynadıkları, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri tespit edildi. Ayrıca içeride bulunan bir şahsın Covid-19 salgını kapsamında karantinada olması gerekirken oyun oynadığı tespit edildi. Karantinada olması gereken şahıs ve diğer şahıslar hakkında adli işlem yapılırken işletme sahibi hakkında da gerekli idari işlem yapıldı.