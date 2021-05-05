Oto hırsızları polise yakalandı

Alınan bilgiye göre İzmit ve Başiskele’de 25 Mart ve 29 Mart tarihleri arasında meydana gelen oto hırsızlığı-motosiklet hırsızlığı ve açıktan hırsızlık olayları ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri olayı gerçekleştiren E.A., M.D. ve V.B. isimli şüpheli şahısları tespit ederek Derince ve Gölcük’de düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerden E.A.'nın 24 adet, M.D.'in 18 adet ve V.B.' nın 14 adet benzer suç kaydının olduğu tespit edilirken çalıntı araç 29 Mart günü bulunarak ruhsat sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesine sevk edildi.