Aranan hükümlü polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işlediği yaralama suçundan tutuksuz yargılanan ve hakkında 5 yıl hapis cezası verilen U.K. (48) isimli şahıs, kararın onanmasının ardından aranmaya başlandı. Polis ekiplerince Gebze’de yakalanan U.K. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.