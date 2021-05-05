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05 May 2021 - 19:00- Gündem G: 05 May 2021 - 16:50

Pazarcılar tek günlük  açılmadan korkuyor

Cumartesi günleri sadece meyve ve sebze ürünleri olacak şekilde pazarların açılacağı açıklandı. Tek günlük açılma ise pazarcıyı korkuttu. Pazarcılar malların elinde kalmasından korkuyor 

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin (yaş sebze - meyve) zayi olabileceği yönünde tespitlerin yapılmasıyla Bakanlık tarafından yayınlanan genelge ile Cumartesi günleri pazar alanlarında yaş sebze ve meyve satan pazarcılar satış yapmaya devam edecek. Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve Kocaeli Meyve Sebze Komisyoncuları Başkanı Hüseyin Balkaya, tek günlük açılmanın pazarcılara fayda sağlamayacağını çoğu pazarcının mallarının elinde kalacağını söyledi.

“SADECE SEBZE VE MEYVE SATILACAK”

8 Mayıs ve 15 Mayıs Cumartesi günleri saat: 10:00 ile 17:00 saatleri arasında sadece yaş sebze meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açılacak olup ve vatandaşlarımızın yaş sebze meyve ile fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelmelerine izin verilmiştir. Buna göre İzmit İlçemizde bulunan tüm pazarlarımız kurulacaktır. 8 Mayıs’tan itibaren Cumartesi günleri kurulacak olan pazarda yaş sebze meyve dışında, temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, süs eşyaları vs. gibi ürünlerin satılmasına izin verilmiyor. 

“HAFTADA İKİ GÜN OLMALIYDI”

Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, “Bu bizim için bir nebze de olsa can suyu oldu. Daha çok tüketicinin ve üreticinin işine yarayan bir karar. Market fiyatları pazara göre çok yüksek vatandaşlar alışveriş yapmakta zorlanıyor. Aynı şekilde meyve ve sebze üreticileri şuanda çok zor durumda havalar ısındı üretim çoğaldı. Bizim için önemli olan tek gün değil iki gün olmalıydı. Bir günde elimizdeki malları bitiremeyiz. Kalan malları ne yapacağımızı bilmiyoruz. Haftada iki gün olsaydı bizim için daha iyi olurdu. Peynir, zeytin gibi satış yapacak olan esnaflarımız da sıkıntıda onlar için yasak devam ediyor” dedi.

“PAZARA KORKARAK ÇIKILACAK”

Kocaeli Meyve Sebze Komisyoncuları Başkanı Hüseyin Balkaya, “Sadece Cumartesi günleri açık olması faydadan çok zarar sağlar. Pazarcıların pazara korkarak çıkacağını düşünüyorum. Bir artısı olacağını zannetmiyorum. İnsanların malları elinde kalacak bu büyük sıkıntı yaratır. Çoğu pazarcının pazara çıkmayacağını düşünüyorum. Bununla ilgili görüşlerimizi bakanlık nezdinde taleplerimizi ilettik. Haftanın üç günü pazar olması herkes için daha faydalı

# Kocaeli, İzmit

05 May 2021 - 19:00 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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