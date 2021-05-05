Aç kalan güvercinler için  İzmit Belediyesi seferber oldu

Vatandaşın her türlü ihtiyacına ve talebine cevap verebilmek adına yoğun mesai harcayan İzmit Belediyesi, Covid-19 salgını sebebiyle 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’ta sona erecek olan tam kapanma sürecinde de çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle İzmit Sanayi Sitesi’ndeki dükkanında bakımını üstlendiği güvercinlerinin yanına gidemeyerek ihtiyaçlarını karşılayamayan Uğur Yetkin, İzmit Belediyesi’nden yardım talebinde bulundu.



DÜKKANINA GÖTÜRÜLDÜ

Uğur Yetkin’in talebine hızlıca cevap veren İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kendisiyle iletişime geçti. Ekipler, Yetkin’i ikamet ettiği Cumhuriyet Parkı mevkiindeki evinden alarak güvercinlerinin bulunduğu İzmit Sanayi Sitesi’ndeki dükkanına götürdü. Burada güvercinleri ile ilgilenerek onların yem ve sularını veren Uğur Yetkin, yumurtalarını da kontrol ederek yine İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından evine götürüldü.



“KISA SÜREDE DÖNDÜLER”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ile iletişime geçtiğini ve kısa sürede kendisine dönüş yapıldığını kaydeden Uğur Yetkin, “Tam kapanma döneminde olmamıza karşın güvercinlerime bakmam gerekiyordu. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ile iletişime geçerek güvercinlerime yem vermek ve ihtiyaçlarını giderebilmek için bulundukları yere gitmem gerektiğini ilettim. Sağ olsun kendisi çok kısa sürede geri dönüş yaparak benimle ilgileneceklerini söyledi” dedi.



“BİR TEK FATMA BAŞKAN YARDIMCI OLDU”

Güvercinlerinin bakımını yapabildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Yetkin, “İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e durumumu anlattıktan sonra Zabıta Müdürlüğü ekipleri beni evden aldı ve güvercinlerimin bulunduğu yere götürdü. Güvercinlerime yem verene kadar bekleyip tekrardan evime bırakan İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bir tek Fatma Başkan bana yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.