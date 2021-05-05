Hürriyet, Ahmet Akay’ı unutmadı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan duayen gazeteci Ahmet Akay için anma mesajı yayınladı. Hürriyet mesajında, ““ Kocaeli’de sporun her branşına çok uzun yıllar hizmet eden, işini büyük bir istek ve özveriyle yapan Ahmet Akay’ın kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrılışı bizleri derinden üzmüştü. Spor camiasında çok önemli izler bırakan ve her kesim tarafından sevilen değerli duayen gazeteci büyüğümüz son derece çalışan ve saygın biri olarak gönlümüzde yer etmişti.



ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Efendiliği, dürüstlüğü ve emekçiliğiyle bizlerde derin izler bırakan, meslek hayatında herkese örnek olan ve kimsenin kalbini kırmamış olan rahmetli Ahmet Akay’ın bu şehre katkısının unutulmaması ve adının yaşatılması için Orhan Mahallesi’ndeki spor tesisimize adını verdik. İzmit’imizin değerlerinden biri olan rahmetli Ahmet Akay’ı her zaman kalbimizde yaşatacağız. Vefatıyla büyük üzüntü yaşadığımız Ahmet Akay ağabeyimizi ölümünün birinci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.