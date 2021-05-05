İzmitli Tarihçi Dr. Yusuf Çam Vefat Etti

İzmit Sancağı ve Atatürk'ün Okuduğu Dönemde Askeri Okullar (Rüştiye-İdadi-Harbiye 1892-1902) kitaplarının da yazarıydı. 75 yaşındaki Çam'ın cenazesi askeri tören ve ailesinin katılımıyla dün (SALI) İstanbul'da defnedildi.

DR. YUSUF ÇAM KİMDİR?

1946 yılında İzmit'te doğdu. 1966 yılında Kara Harp Okulu'ndan topçu subayı olarak mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Tarih Bölümü'nü 1978 yılında bitirerek "öğretmen sınıfı"na geçti. Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu'nda tarih öğretmeni olarak görev yaptı. 1985 yılında Yüksek Lisans, 1991 yılında Doktora öğrenimini tamamladı. 1992 yılında Kıdemli Albay rütbesinde iken kendi isteği ile emekli oldu. Türk Askeri Tarih Komisyonu üyesi olan Dr. Yusuf Çam, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde görev yaptı. 1993'te ve 2014'te olmak üzere iki ayrı baskısı yapılan "Milli Mücadele'de İzmit Sancağı" adlı kitabı, bu konuda yazılmış en özgün eser olarak tanınmaktadır. Kocaeli Dokümantasyon Merkezi'nin kurucularından olup 17 Ağustos Depremi ile vefat eden Sabri Yalım'dan sonra da başkanlığını yapmıştır.