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05 May 2021 - 19:39- Ekonomi G: 05 May 2021 - 19:41

Tüpraş’tan ilk çeyrekte 254 milyon TL yatırım   

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşu Tüpraş, 2021 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. 2021 yılının ilk 3 aylık döneminde toplam 4,6 milyon ton üretim, 5 milyon ton satış gerçekleştiren Tüpraş’ın cirosu 19,8 milyar TL oldu.  

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Tüpraş 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Tüpraş, yılın ilk 3 aylık döneminde; yüzde 65’lik kapasite kullanımıyla 4,6 milyon ton üretim ve 5 milyon ton satış gerçekleştirdi. 

Modernizasyon ve enerji verimliliği konularında yatırımlarını sürdüren Tüpraş, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 42’si sürdürülebilirlik yatırımları olmak üzere toplam 254 milyon TL yatırım harcaması yaptı.

2021 yılının ilk çeyreğinde; OPEC+ ülkelerinin taahhütlerinin üzerinde üretim kesintileri ve küresel çapta ilerleyen aşılamalar sayesinde iyileşen talep projeksiyonlarıyla, Brent ham petrol fiyatı 2021 yılı başındaki 50,3 $/v seviyesinden mart ayı sonu itibarıyla 63,8 $/v seviyesine yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde, küresel uçuş sayılarının pandemi öncesi döneme kıyasla halen yüzde 25 seviyesinde  geride olması, jet yakıtı marjlarını baskılamaya devam etti. Jet yakıtındaki bu olumsuz durum nedeniyle üreticilerin jet yakıtı üretimini sınırlandırarak motorin üretimini artırması da arz fazlası nedeniyle motorin ürün marjları üzerinde olumsuz etki oluşturmayı sürdürdü. ABD’deki düşük stok seviyeleri ve aşılamayla artan mobilite ise benzin ürün marjlarını yukarı taşıdı.

Brent ham petrol fiyatında gözlenen yükseliş neticesinde stok kârı oluşurken,  dönem sonuna doğru hızlanan TL değer kaybı sonucu oluşan kur farkı etkisiyle Tüpraş, ilk çeyrekte 960 milyon TL vergi öncesi zarar kaydetti.

Pandemi koşullarına rağmen Tüpraş, ülkemizin akaryakıt ihtiyacını karşılamadaki görevini, emniyetli işletme anlayışıyla hiçbir kesintiye fırsat vermeden yerine getirdi. İç piyasa ve küresel ortamda devam eden volatiliteye rağmen yürüttüğü disiplinli ve etkin finansman politikalarıyla güçlü bilançosunu koruyan Tüpraş, nitelikli insan kaynağı ve küresel rekabet gücüyle hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecek.

 

05 May 2021 - 19:39 - Ekonomi

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