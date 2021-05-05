DEVA İl Başkanı Koç, Tarihe Geçtiler(?)

Genel Başkanlığı’nı Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, 17 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç hükumetin plansız ve programsız bir şekilde uygulamaya koyduğu yasaklamanın hem vatandaşı mağdur ettiğini, hem de milyarlarca Liralık millî gelirin çöpe gitmesine sebep olduğunun altını çizdi.

Başkan Koç şunları ifade etti: “Geçtiğimiz hafta uygulamaya konulan ve şimdilik 17 gün sürecek olan ‘kısıtlama’ veya halk arasındaki tabirle ‘sokağa çıkma yasağı’ uygulaması evlere şenlik bir şekilde devam ediyor... E-Devlet sistemini gerektiği gibi hazırlamadan ‘Görevli Belgesi’ uygulamasını başlattıkları için E-Devlet sistemi çöküyor, günlerce vatandaş mağdur oluyor. Bu kez elle doldurulan formları kabul edeceklerini açıklıyorlar, şaka gibi...

MİLARLARCA LİRALIK TARIM ÜRÜNÜ ÇÖPE

Ardından ‘Hallerin’ açık olacağını ilan ediyorlar ama semt pazarlarını kapatıyorlar. Küçük esnaf zaten bitik. Çiftçi ise perişan, bu kez hal esnafını da iflas ettiriyorlar. Oysa tarladan – bahçeden şimdi gelen taze ürünler, hallerde yığılıyor, yığılıyor...

Tarladan ürünü toplamazsan dalında çürüyecek; çiftçi mecbur topluyor ama 17 gün halde saklamak mümkün değil. Çünkü mevsim bütün tarım ürünlerinin en bol olduğu dönem. Bunu tüketmezseniz 17 gün stoklayacak bir depo yok. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez ürün bolluğunda kıtlık yaşayacak...

Hallerden semt pazarları aracılığıyla vatandaşa ulaşamadığı için çürümeye başlayan meyve - sebzeyi kurtarmak için bu kez semt pazarlarını tek günlük açmaya kalkıyorlar. Ancak bu kez de zaten bir haftadır eve kapalı olan vatandaşın tek bir güne sıkışmış pazar imkânına hücum edeceğini görüyorlar, şimdi de ona çare bulmaya çalışıyorlar. Genelge üstüne genelge...

Diğer yandan market zincirlerinin züccaciye ve kırtasiye ürünü satmasını yasaklıyorlar. Niye züccaciyeler kapalı ya, adalet olsun. İyi de buna elektronik malzemeleri, kırtasiyeyi, oyuncağı ve hatta pili, ampulü niye eklersiniz arkadaş?

DERS VAR, KIRTASİYE ÜRÜNÜ YASAK

Vatandaşın zaten 17 gün boyunca dünya ile tek iletişim aracı televizyon, bilgisayar, cep telefonu... Arıza yaptı, mouse bozuldu, kumandanın pili bitti. Artık TV hangi kanalda kaldıysa bahtına, 17 gün boyunca seyreder durursun... Kumandaya pil almak yasak çünkü...

Ardından oturma odasının ampulü patladı, ne yapacaksın gidip ampul alırsın, değil mi? Olmaz yasak! Niye Korona bulaşır(?) Şaka gibiler... 17 gün karanlıkta oturursun. Ya da diğer odanın ampulünü sökersin, karartma geceleri gibi...

Çocuğu 17 gün evde idare edeceksin ama oyuncak almak yasak... Haydi ders çalışsın, canlı dersler devam ediyor ya, aaa o da ne? Defter, kalem, silgi almak yasak(!) Velhasılı kelâm, bu hükumet bu beceriksizlik ve plansızlıkla artık tarihe geçmiştir...

Ama vatandaşımız, hemşehrimiz umutsuzluğa kapılmasın, pek yakında devaları gümbür gümbür geliyor; dert varsa DEVA da vardır!”