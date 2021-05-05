Yangın, Gebze Pelitli Mahallesi 4440 Sokak üzerinde bulunan İnform Elektronik isimli güç kaynağı aküleri üreten bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisinde bir akü, test edildiği sırada patladı. Patlamayla birlikte fabrika içerisinde yangın çıktı. Dumanları fark eden işçilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada da içeride bulunan bazı akülerinde patladığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri, bölgede yeniden bir patlama olmaması için uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sırasında dumandan etkilenen veya yaralanan kimse olmazken, fabrika içerisinde maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
05 May 2021 - 22:41- Asayiş Güncelleme: 05 May 2021 - 22:44
Test sırasında akü patladı
Gebze'de güç kaynağı aküleri üreten bir fabrikada, test esnasında akü patladı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
# Gebze
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.