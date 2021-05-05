Kahvede oyun oynarken polise yakalandılar

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından alınan bir ihbar üzerine Gölcük’te bulunan bir kahvehaneye baskın yaptı. Yapılan baskında içeride sokağa çıkma kısıtlaması ve koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak oyun oynadıkları belirlenen 8 kişiyi yakaladı. Yakalan şahıslara ve işletme sahibine idari para cezası uygulandı.