Gümüşhanespor’a hazırlanıyoruz

2. Lig Beyaz Grup’ta sezonu üçüncü sırada tamamlamayı garantileyen ve yükselme maçları oynamaya hak kazanan Kocaelispor’da 2 günlük izin sona erdi. Yeşil siyahlılar cumartesi günü konuk edeceği Gümüşhanespor maçının hazırlıklarına Körfez Brunga Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile başladı. Tam kadro Takımın yüksek moralli oluşu dikkatlerden kaçmadı.

TAM KADROYUZ

Zonguldakspor’u 90+6. dakikada Bahri Can’ın golüyle 3-2 mağlup ederek hem sezonu üçüncü sırada tamamlayan hem de saha avantajını eline geçiren Kocaelispor’da Gümüşhanespor maçı hazırlıkları moralli başladı. Sakat ve cezalı futbolcunun bulunmadığı yeşil siyahlılar son derece tempolu bir antrenmanı geride bıraktı.

TEPE ANTRENMANI YORUCU GEÇTİ

Uzun süre Covid tedavisi gören Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın üç buçuk hafta sonra saha kenarından izlediği antrenmanın ve sevk ve idaresi Turgay Karslı’daydı. Çalışma, ısınma koşusu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından tepe antrenmanına geçildi. 3 farklı parkurda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapan işi siyahlılar bol bol şut çekti ve fileleri havalandırdı.

TAKTİK ÇALIŞACAKLAR

Antrenman sonundaysa yarım sahada çift kale maç yapıldı. Tempolu geçen mücadelede futbolcuların birbirlerine üstünlük sağlama gayreti görülmeye değerdi. Antrenmanı Başkan Engin Koyun, yöneticiler Vural Yıldız, Önder Karakaş, Bekir Halefler ve Mehmet Yaşar da izledi. Yeşil siyahlıların antrenmanları taktik çalışması ile devam edecek.