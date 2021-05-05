Ve Mustafa Reşit Akçay sahaya indi!

Yaklaşık bir ay kadar önce yakalandığı Covid-19 hastalığını atlatan Mustafa Reşit Akçay aradan geçen tam 23 gün sonra antrenmana çıktı. Kulüp Doktoru Ahmet Kazım Zorlu, masörler Ali Aslan ve Hakan Küçük eşliğinde sahaya çıkan Akçay, antrenmanı sandalyede oturarak takip etti.

EKİBİNE VE FUTBOLCULARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Yoğun bir tedavi sürecinden geçen Mustafa Reşit Akçay’ın oldukça zayıfladığı dikkatlerden kaçmazken, antrenman öncesinde tüm futbolcular Akçay'ın etrafında toplandı ve kısa bir süre sohbet edildi. Deneyimli teknik adam teknik ekibine özverili çalışmalarından ötürü, futbolculara da gösterdikleri üstün performanstan ötürü teşekkür etti.

12 MAYIS’TA KULÜBEDE

Adeta Kocaelispor'un yeni transferi olan Mustafa Reşit Akçay’ın katılımıyla yeşil siyahlılar morallenirken antrenmandaki coşku ve istek üst düzeydeydi. Tesislerde oksijen ve ilaç tedavisi devam eden tecrübeli teknik adamın 12 Mayıs’ta oynanacak olan Play-Off çeyrek final ilk karşılaşmasında kulübedeki yerini alması bekleniyor. Akçay’ın cumartesi günkü Gümüşhanespor karşılaşmasında ise risk edilmeyeceği ve maçı tribünden izleyeceği tahmin ediliyor.