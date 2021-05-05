AKP'li o meclis üyesi istifa etti! Yerine o isim geliyor

Belediyesi AKP’li Meclis üyesi Selami Tanış’ın Belediyeye ait demir tel örgülerin belediyeye ait araç ve personel tarafından İlimtepe’de ki evine götürmesi olayının duyulması olayı uzun süredir kent kamuoyundaki sıcaklığını koruyor. AKP Körfez Belediye Meclis Üyesi ve aynı zaman da Belediye Spor Koordinatörü Selami Tanış, koordinatörlük görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Meclis üyeliği devam eden Tanış, meclis üyeliğinden bu akşam istifa etti. Tanış'ın istifası sonrası ise yerine MHP'li meslis üyesi Eyüp Öztürk'ün getirileceği öğrenildi.

“KARDEŞİNİN TALEBİ İLE KARDEŞİNİN EVİNE”

Tanış’ın istifası ile ilgili Körfez Belediyesinden resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Son günlerde kamuoyu gündeminde yer alan, belediyemiz tarafından yapılan saha düzenleme tadilat çalışması sırasında açığa çıkan bir miktar hurda telin hurdaya ayrılması gerekirken, hurdaya ayrılmadığı, Meclis Üyemiz Selami TANIŞ’ın ifadesine göre kardeşinin talebi üzerine yine kardeşine ait evin bahçesine bırakıldığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI”

Söz konusu açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Olayın akabinde söz konusu tel çitlerin bırakıldığı yerden hemen alınarak belediye hurdalığına bırakılması sağlanmış, kamu zararı oluşması engellenmiş olup konuyla ilgili olarak da belediye çalışanlarımızdan sorumlular hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.

HIRSIZLIK DEĞİL İZİN ALINDI

Aynı zamanda konuyla ilgili olarak olayda adı geçen Meclis Üyemiz Selami Tanış’ın Körfez Belediye Spor Koordinatörlüğü ve Belediye Meclis Üyeliğinden İstifası da kabul edilmiştir. Bahsi geçen olayın bir kısım medya ve yorumlarda ifade edildiği gibi bir hırsızlık olayı olmadığını, hurda tel çitlerin idareden talep edilerek alındığını, olayın idari hata ve ihmal de içerdiğini, ancak olaya Meclis Üyemizin isminin karışmış olması da söz konusu durumun tarafımızdan da asla tasvip edilmediğini, yanlış bulduğumuzu da özellikle ifade etmek isteriz. Sevgili Körfez halkımız emin olsun ki, Belediye yönetimi ve çalışmalarımızda bu ve benzeri usulsüz ve yanlış işleri yapanlara ve yaptıranlara asla müsaade edilmeyecek ve kim olursa olsun hesabı sorulacaktır”