Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu takibe alınan bir kamyonet, TEM Otoyolu İzmit geçişinde durduruldu. Araçta narkotik köpeği Alfa tarafından yapılan aramalar esnasında, dedektör köpeğin aracın taban kısmına tepki vermesi üzerine araç detayı inceleme için emniyet müdürlüğü otoparkına çekildi. Araçta yapılan detaylı aramalarda 275 paket içerisinde 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilirken araçtaki 4 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi.
06 May 2021 - 10:49- Asayiş Güncelleme: 06 May 2021 - 12:18
139 kilo uyuşturucu yakalattılar! Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM otoyolunda durdurulan bir kamyonette yapılan aramalarda 275 paket içerisinde 139 kilo 350 gram eroin ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.