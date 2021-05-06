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06 May 2021 - 10:49- Asayiş G: 06 May 2021 - 12:18

139 kilo uyuşturucu yakalattılar! Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM otoyolunda durdurulan bir kamyonette yapılan aramalarda 275 paket içerisinde 139 kilo 350 gram eroin ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu takibe alınan bir kamyonet, TEM Otoyolu İzmit geçişinde durduruldu. Araçta narkotik köpeği Alfa tarafından yapılan aramalar esnasında, dedektör köpeğin aracın taban kısmına tepki vermesi üzerine araç detayı inceleme için emniyet müdürlüğü otoparkına çekildi. Araçta yapılan detaylı aramalarda 275 paket içerisinde 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilirken araçtaki 4 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi.

# Körfez, Kocaeli, İzmit

06 May 2021 - 10:49 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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