35 yaşında koronaya yenildi

Körfez’in sevilen isimlerinden, güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Serkan Yazıcı, 5 gün önce rahatsızlanması üzerine yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıktıktan 2 gün sonra durumu ağırlaşan Yazıcı, hastanede yoğun bakıma alındı. Entübe edilen Yazıcı, dün akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.