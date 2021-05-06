Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
06 May 2021 - 11:16- Gündem G: 06 May 2021 - 11:18

İzmit’i lavanta kokusu sarmaya başladı

Üreten belediye hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesinin bir buçuk yıl önce diktiği ve hızla büyümeye devam eden lavantalar çiçeklerini açıyor, kokusu kente yayılıyor
mask

İzmit Belediyesinin yaklaşık bir buçuk yıl önce toprakla buluşturduğu 23 bin lavanta fidesi baharın gelmesiyle birlikte kendini göstermeye başladı. Üretim odaklı çalışmalarıyla örnek olan İzmit Belediyesinin Durhasan Uygulama Bahçesi’nde dikimini yaptığı lavantaların bakımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak yapılıyor. 

KADINLARA KATKI SAĞLAYACAK

İzmit’i mora boyayacak lavantaların sağlıklı bir şekilde yetişmesi adına geçtiğimiz yıldan bu yana düzenli olarak bakımlarını yapan belediye ekipleri istenmeyen otları da titizlikle temizliyor. İlaç, gıda, kozmetik ve sağlık sektörü başta olmak üzere birçok alanda yoğun talep gören lavantalardan alınacak mahsullerle kadınların aile ekonomilerine katkı sunması amaçlanıyor.
# İzmit

06 May 2021 - 11:16 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu sözünü tuttu mask
Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu sözünü tuttu
Bu taksiyi çevirenler engel tanımıyor   mask
Bu taksiyi çevirenler engel tanımıyor  
Kartepe’nin sokak hayvanları bayramda da yalnız kalmayacak   mask
Kartepe’nin sokak hayvanları bayramda da yalnız kalmayacak  
Kartepe’de üst yapı seferberliği   mask
Kartepe’de üst yapı seferberliği  
Gebze’de dere ıslahı ve altyapı çalışmaları başladı   mask
Gebze’de dere ıslahı ve altyapı çalışmaları başladı  
Darıca Sahil Parkı’nın yolları uçak pisti gibi oluyor   mask
Darıca Sahil Parkı’nın yolları uçak pisti gibi oluyor  
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Roman askerin öldürüldüğü iddiası Yeşilova’yı dışarı döktü mask
Roman askerin öldürüldüğü iddiası Yeşilova’yı dışarı döktü
Son ankette bomba sonuçlar! İkinci parti değişti mask
Son ankette bomba sonuçlar! İkinci parti değişti
Meteoroloji’den Kocaeli için yağış uyarısı: Gece başlıyor mask
Meteoroloji’den Kocaeli için yağış uyarısı: Gece başlıyor
Pazarcılar tek günlük  açılmadan korkuyor mask
Pazarcılar tek günlük  açılmadan korkuyor
Osman Emir gözyaşları içerisinde toprağa verildi mask
Osman Emir gözyaşları içerisinde toprağa verildi
Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi mask
Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi

GALERİ

Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı mask
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı mask
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar mask
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar
Sesin geldiği çalıları kaldırınca, hemen itfaiyeyi aradılar! mask
Sesin geldiği çalıları kaldırınca, hemen itfaiyeyi aradılar!
Roman askerin öldürüldüğü iddiası Yeşilova’yı dışarı döktü mask
Roman askerin öldürüldüğü iddiası Yeşilova’yı dışarı döktü
Millet bahçesine dönüştürülecek Hünkar Çayırı'nda Sultan Fatih'in hatırası yaşatılacak mask
Millet bahçesine dönüştürülecek Hünkar Çayırı'nda Sultan Fatih'in hatırası yaşatılacak
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL