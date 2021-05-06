İzmit’i lavanta kokusu sarmaya başladı

İzmit Belediyesinin yaklaşık bir buçuk yıl önce toprakla buluşturduğu 23 bin lavanta fidesi baharın gelmesiyle birlikte kendini göstermeye başladı. Üretim odaklı çalışmalarıyla örnek olan İzmit Belediyesinin Durhasan Uygulama Bahçesi’nde dikimini yaptığı lavantaların bakımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak yapılıyor.
KADINLARA KATKI SAĞLAYACAK
İzmit’i mora boyayacak lavantaların sağlıklı bir şekilde yetişmesi adına geçtiğimiz yıldan bu yana düzenli olarak bakımlarını yapan belediye ekipleri istenmeyen otları da titizlikle temizliyor. İlaç, gıda, kozmetik ve sağlık sektörü başta olmak üzere birçok alanda yoğun talep gören lavantalardan alınacak mahsullerle kadınların aile ekonomilerine katkı sunması amaçlanıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.