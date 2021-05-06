DEVA’dan iktidara gönderme: “Beceriksiz yönetim”

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, 17 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili olarak, getirilen yeni düzenlemeler hakkında eleştirilerde bulundu. DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, hükumetin plansız ve programsız bir şekilde düzenlemeleri uygulamaya koyduğunu belirterek yasaklamanın hem vatandaşı mağdur ettiğini, hem de milyarlarca liralık milli gelirin çöpe gitmesine sebep olduğunu söyledi. Koç: “Geçtiğimiz hafta uygulamaya konulan ve şimdilik 17 gün sürecek olan ‘kısıtlama’ veya halk arasındaki tabirle ‘sokağa çıkma yasağı’ uygulaması evlere şenlik bir şekilde devam ediyor. E-Devlet sistemini gerektiği gibi hazırlamadan ‘Görevli Belgesi’ uygulamasını başlattıkları için E-Devlet sistemi çöküyor, günlerce vatandaş mağdur oluyor. Bu kez elle doldurulan formları kabul edeceklerini açıklıyorlar, şaka gibi” dedi.

“TÜRKİYE BOLLUĞUNDA KITLIK YAŞAYACAK”

Koç açıklamalarının devamında ise, ‘Hallerin’ açık olacağını ilan ediyorlar ama semt pazarlarını kapatıyorlar. Küçük esnaf zaten bitik. Çiftçi ise perişan, bu kez hal esnafını da iflas ettiriyorlar. Oysa tarladan – bahçeden şimdi gelen taze ürünler, hallerde yığılıyor, yığılıyor. Tarladan ürünü toplamazsan dalında çürüyecek; çiftçi mecbur topluyor ama 17 gün halde saklamak mümkün değil. Çünkü mevsim bütün tarım ürünlerinin en bol olduğu dönem. Bunu tüketmezseniz 17 gün stoklayacak bir depo yok. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez ürün bolluğunda kıtlık yaşayacak.

“TEK GÜNLÜK PAZARA ÇARE”

Hallerden semt pazarları aracılığıyla vatandaşa ulaşamadığı için çürümeye başlayan meyve - sebzeyi kurtarmak için bu kez semt pazarlarını tek günlük açmaya kalkıyorlar. Ancak bu kez de zaten bir haftadır eve kapalı olan vatandaşın tek bir güne sıkışmış pazar imkânına hücum edeceğini görüyorlar, şimdi de ona çare bulmaya çalışıyorlar. Diğer yandan market zincirlerinin züccaciye ve kırtasiye ürünü satmasını yasaklıyorlar. Niye züccaciyeler kapalı ya, adalet olsun. İyi de buna elektronik malzemeleri, kırtasiyeyi, oyuncağı ve hatta pili, ampulü niye eklersiniz arkadaş? Vatandaşın zaten 17 gün boyunca dünya ile tek iletişim aracı televizyon, bilgisayar, cep telefonu arıza yaptı, mouse bozuldu, kumandanın pili bitti.

“BECERİKSİZLİKLE TARİHE GEÇİLDİ”

Artık TV hangi kanalda kaldıysa bahtına, 17 gün boyunca seyreder durursun. Kumandaya pil almak yasak çünkü. Ardından oturma odasının ampulü patladı, ne yapacaksın gidip ampul alırsın, değil mi? Niye Korona bulaşır(?) Şaka gibiler. 17 gün karanlıkta oturursun. Ya da diğer odanın ampulünü sökersin, karartma geceleri gibi. Çocuğu 17 gün evde idare edeceksin ama oyuncak almak yasak. Haydi ders çalışsın, canlı dersler devam ediyor ya, aaa o da ne? Defter, kalem, silgi almak yasak(!) bu hükumet bu beceriksizlik ve plansızlıkla artık tarihe geçmiştir. Ama vatandaşımız, hemşerimiz umutsuzluğa kapılmasın, pek yakında devaları gümbür gümbür geliyor; dert varsa DEVA da vardır” dedi.