Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu sözünü tuttu

23 Nisan’da “Çocuk Gözünden Bayram Coşkusu” adlı fotoğraf yarışması düzenleyen KBFT, Pandemi dolayısı ile ödül töreni yapamadığından, başarılı olan 12 fotoğrafa, ödüllerini kargo ile ulaştırdı. Ödüllerini alan çocuklar, sevinçlerini fotoğraflarla paylaştılar.

Ödüller konusunda bir açıklama yapan Dernek Başkanı Kemal Kaya, Türkiye’de vergi sıralamasında ilk 500 e giren ilimizdeki fabrikaların, ilk 50 sine “çam sakızı çoban armağanı, bir hediye verip, çocukları sevindirmek ister misiniz ? içeren talebimizi adı geçen fabrikaların İnsan Kaynakları Müdürlüklerine gönderdik. Kocaeli Sanayi Odası, duyarlılık göstererek hediye verebileceğini söyledi. Geriye kalan hiçbir fabrikanın İnsan Kaynakları Müdürlüklerinden dönüş olmadı. Bu duyarsızlığı kabul edilemez buluyor, Hepsini kınıyorum" dedi.

Sözlerine devam eden Kaya, "İlimizdeki Derneklerin iş yapabilmeleri için, fabrikaların sponsorluk anlamında ciddi ve proje üreten Derneklere yardımcı olması ve desteklemesi gerektiğini, söyledi, Ödüller konusunda yardımcı olan Kemal Kuşkan ve arkadaşları, Arzu İbranoğlu ve arkadaşları ile Murat Çelik - İlhan Kılınç adlı üyelerimize sonsuz teşekkür ederim, dedi.