Başiskele’de yaşayanlar marketlere nasıl gidecek?

Kısıtlamalarda, bazı yerlerde ilçe merkezlerine uzak yaşayan vatandaşların marketlere ulaşımı konusu Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman tarafından gündeme getirildi. Acurman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Ne yazık ki siyasal iktidar ve idari amirler kent kırsalında yaşayan vatandaşlarımıza duyarsızlar. Başiskele’nin birçok kırsal mahallesi marketlere 5-10 km mesafede ve bu mesafelerin özellikle ileri yaştaki komşularımızca yürüyerek elde poşetlerle kat edilmesi imkansız.

“ARAÇ ZORUNLULUĞU GÖZETİLMELİ”

Örneğin yüzlerce komşumuzun yaşadığı Düzlük/Bahçecik bölgesinden bakkala 31 markete ise 70 dk. inişli çıkışlı ve kaldırımsız yollarda yürümeniz gerek. Araç kullanımı ise yasak. Getir vb. kuryeler de bölgede teslim yapmıyor. Yüklü miktardaki alışveriş için lokal marketler çalışmakta ancak vatandaşın 100-150TL alışveriş yapmaya durumu var mı? Bölgesel farklılıkları gözetmek zorundayız. Araç zorunluluğu gözetilmeli.”