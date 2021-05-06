Kendine inanan ve güvenenler  mutluluğa ulaşıyor  

Hilal Psikolojik Danışmanlık’ta danışanlarına verdiği psikoterapi sayesinde daha huzurlu bir yaşama ulaşmak isteyenlere rehberlik eden Hilal Aydın Özcan, hayattaki tüm olumsuzlukların kendi başına geldiğini düşünenlerin de bilinçli tercihler yapmasına yardımcı oluyor. Mükemmel insan olduğunu düşünen ve yaşam mücadelesi vererek kendisini bitkin düşüren herkese, karşı karşıya kaldığı tehlikelerden çıkış imkanı sunan Özcan, bireylere hayat enerjisini yeniden kazandırıyor.

“Sorunun kaynağı kendinizde gizli”

Aynı mahalleden, okuldan veya çevreden birilerinin aynı idealleri benimserken aynı genetiğe, hislere ve atmosfere sahip bireylerin kendilerini “tek biricik” görmesi sorununa değinen Hilal Aydın Özcan, bu duruma çeşitli açılardan yaklaşıyor. Kendisinin yapayalnız olduğunu düşünen ve hiç kimse tarafından anlaşılamama algısına kapılanlara sorunun kaynağının kişinin kendisinde gizli olduğunu söyleyen Özcan, bundan dolayı da çözümlerin kişinin kendi iradesiyle mümkün olabileceğini belirtiyor. “Biz kimseye güvenmezsek kimse bize güvenmez. Biz kendimizi sevmez ve saygı duymazsak kimse bizi sevmez ve saygı duymaz. Kimseyi anlamazsak kimse de bizi anlamaz” diyen Özcan, güçlü, başarılı, sevilen bir insan olarak modellemek ve ona göre yaşamanın önerisini yapıyor.

Mutlu olmak sandığınızdan daha kolay

Kendisini güçlü, başarılı, sevilen bir insan olarak modellemek ve ona göre yaşamanın daha konforlu bir yaşamı ve mutluluğu da beraberinde getireceğine dikkat çeken Hilal Aydın Özcan, verdiği tavsiyelerle mutluluğu mümkün kılıyor. Huzurlu bir yaşam sürmek için mutlu insanları gözlemlemenin en önemli çözüm yollarından biri olduğunu belirten Özcan, “Onlar mutlulukları için çaba sarf eden, çalışkan, üretken, paylaşmayı bilen ve başkalarının ne yaptığı ile ilgilenmeyenlerdir. Ve dikkat edin hiç şikayet etmezler. Çözüm bulurlar ve gerekirse çözümün ta kendisi olurlar. Yaşamı, diğer insanları, doğayı ve var oluşlarını olduğu gibi kabul ederler” diyerek mutluluğun ne denli kolay ulaşılabilen bir duygu olduğunu ifade ediyor.