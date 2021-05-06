Yıldız Entegre, ödüllü  uygulamasını yeniledi

Son dönemde orman ürünleri sektörüne getirdiği yeniliklerle adından söz ettiren Yıldız Entegre, dijital alandaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. 2020 yılı içerisinde sektöre kazandırdığı “Çek, Seç, Uygula!” teknolojisiyle, Türkiye’de artırılmış gerçekliği parke seçim sürecine entegre eden şirket, mobil uygulamasına eklediği yeniliklerle kullanıcı deneyimini farklı bir seviyeye taşıyor. Yıldız Entegre’nin yeni versiyon uygulamasında sanal showroomda yeni sahne seçenekleri ve yakınlaştırma özelliği, sanal showroom QR kod optimizasyonu ile sanal showroomda kullanılan ürünlerin pdf formatında indirilip paylaşılabilmesi başlıca yeniliklerden. Ayrıca uygulamayı ilk kez telefonuna indirenler için interaktif eğitim gibi özellikler de yeni versiyonda yer alıyor.



FARKLI PARKELER ZEMİNDE

GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR



Yıldız Entegre uygulaması, kullanıcılar için çok sayıda özelliği bünyesinde barındırıyor. Kullanıcılar, Türkiye’de bir ilk olan “Çek Seç Uygula” teknolojisini kullanarak hangi parkenin hangi odada nasıl duracağını dijital ortamda anında görerek daha kolay seçim yapma imkânı buluyor. Hem ev hem de ofis tasarımlarında kullanılabilecek uygulama kapsamında kullanıcılar, parke değişimi düşündükleri mekanların fotoğraflarını çektikten sonra bu fotoğrafları Yıldız Entegre mobil aplikasyonu ya da Yıldız Entegre internet sitesindeki “Çek, Seç, Uygula!” bölümüne yüklüyor. Sisteme yüklenen fotoğraflar üzerinden, kullanıcılar VarioClic ve TerraClick ürün grubundaki model ve renk seçeneğinde parkeleri odalarının zemininde görebiliyor, model ya da renk tercihlerini de zevklerine ve odanın uyumuna göre yapabiliyor.

Uygulamada bulunan “Sen Tasarla” bölümünde ise kullanıcılar sıfırdan kendi tasarımlarını yapabiliyor ve beğendikleri Yıldız Entegre panel, parke ve kapı modellerini uygulayabiliyor. Ayrıca sanal showroomlarda hazır oda tasarımları içerisinde yine kendi seçtikleri panel, parke ve kapı modelleriyle kendi tasarımlarını hazırlayabiliyorlar. Hazırlanan bu tasarımların QR kod aracılığıyla farklı cihazlarda kullanılabilmesi de sunulan bir diğer önemli özellik.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİ

UYGULAYAN İLK ŞİRKET OLDUK

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız Entegre Satış, Pazarlama ve İhracat Direktörü Selçuk Ormancı, “Çek, Seç, Uygula!” teknolojisiyle sektörde bir ilke imza attıklarının altını çizerken, “Sektörde fark yaratmanın yolunun dijital dönüşümden geçtiğinin bilincinde olan bir şirket olarak, dijital alandaki varlığımızı her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Bir yandan üretim süreçlerimizi geliştirirken bir yandan da pazarlama alanında müşteri deneyimini güçlendirecek adımlar atıyoruz. Artırılmış gerçekliğin sektörümüzdeki öncü uygulaması konumunda bulunan “Çek, Seç, Uygula!” da bizim bu alandaki önemli projelerimizden biri. Gerek sektör profesyonellerinden gerekse kullanıcılardan aldığımız olumlu geri dönüşler sonrasında, “Çek, Seç, Uygula!” ile birlikte Yıldız Entegre uygulamamızı da kullanıcı deneyimini daha da yukarı çekecek şekilde yeniden ele aldık. Yıldız Entegre uygulamasıyla, tüm kullanıcıların tercih süreçlerinin iyileştirilmesini ve dijital ortam sayesinde tüketicilerin daha satın alma yapmadan hayallerindeki ürünü evlerinde uygulamalı olarak görebilmesini hedefliyoruz” dedi.