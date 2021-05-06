Anadolu Sigorta katkı sunuyor 

Anadolu Sigorta, pandemi döneminde çalışanlarına daha mutlu bir iş ortamı sunmak için yeni uygulamalar sunmaya hız kesmeden devam ederken, istihdama ve ülke ekonomisine destek olmayı da sürdürüyor. Güçlü dijital altyapısı, yenilikçi yaklaşımı ve aldığı çevik kararlar sayesinde insan kaynakları süreçlerini pozitif yönde geliştiren Anadolu Sigorta, 2020 yılı Mart ayında 1.352 olan çalışan sayısını da 1.403’e yükseltti.
KİŞİSEL GELİŞİM
Pandemi döneminde en çok önem verdikleri konuların başında çalışanların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Anadolu Sigorta 1.Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, çalışanlar bazında hazırlanan online eğitim sürelerinin ortalama 35 bin, acente çalışanları bazında ise 21 bin saat olduğuna dikkat çekti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.