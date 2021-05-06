Albaraka Türk’te görüntülü  görüşme ile hesap açma dönemi  

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. 1 Mayıs’ta yürürlüğe giren düzenleme doğrultusunda; Albaraka Türk; dilediğiniz yerden Albaraka Mobil uygulaması üzerinden müşteri temsilcileriyle görüntülü konuşarak, Albaraka Ailesine katılmaya ve masrafsız bankacılık dünyasından yararlanmaya imkan sağlıyor. Üstelik, ücretsiz 7/24 FAST, EFT ve Havale hizmetiyle 98/2 kar paylaşım oranlı TL dijital katılma hesabı avantajı sunuyor.
YENİLİKÇİ UYGULAMA
Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku konuyla ilgili olarak; “Pandeminin zorlu koşulları ve kapanma döneminde her türlü imkanımızla bu döneme hazırlıklıyız. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak adına tüm tedbirleri alıyoruz. Bu gibi yenilikçi uygulamalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdürerek müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.