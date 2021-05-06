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06 May 2021 - 14:12- Ekonomi G: 06 May 2021 - 14:13

Albaraka Türk’te görüntülü  görüşme ile hesap açma dönemi  

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, 1 Mayıs’ta yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, görüntülü görüşme hizmetiyle; şubeye gitmeden ve ıslak imzaya gerek kalmadan kolay hesap açma ve müşteri olma imkanı sunuyor. 

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Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. 1 Mayıs’ta yürürlüğe giren düzenleme doğrultusunda; Albaraka Türk; dilediğiniz yerden Albaraka Mobil uygulaması üzerinden müşteri temsilcileriyle görüntülü konuşarak, Albaraka Ailesine katılmaya ve masrafsız bankacılık dünyasından yararlanmaya imkan sağlıyor. Üstelik, ücretsiz 7/24 FAST, EFT ve Havale hizmetiyle 98/2 kar paylaşım oranlı TL dijital katılma hesabı avantajı sunuyor.


YENİLİKÇİ UYGULAMA


Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku konuyla ilgili olarak; “Pandeminin zorlu koşulları ve kapanma döneminde her türlü imkanımızla bu döneme hazırlıklıyız. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak adına tüm tedbirleri alıyoruz. Bu gibi yenilikçi uygulamalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdürerek müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

06 May 2021 - 14:12 - Ekonomi

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