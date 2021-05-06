Türk Telekom 2021’e hızlı başladı  

Türk Telekom, 2021’in ilk üç ayında yüzde 20,4 büyüme ile 7,6 milyar TL gelir elde ederek yıla güçlü bir başlangıç yaptı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 artarak 1,36 milyar TL seviyesine ulaşan net kârıyla Türk Telekom 2020’deki üstün finansal performansını sürdürdü. Son on iki ayda net 2,2 milyon abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısı da 50,6 milyona ulaştı.



NET KARI YÜKSELDİ



Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 20,4 büyüme ile 7,6 milyar TL konsolide gelir elde etti. Güçlü gelir büyümesiyle Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 artışla 3,8 milyar TL’ye ulaşırken FAVÖK marjı yüzde 50,1 oldu. Çeyrek boyunca yaşanan olumsuz kur hareketlerine rağmen yılın ilk çeyreğinde Türk Telekom’un net kârı yıllık yüzde 105’lik etkileyici artışla 1,36 milyar TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2021’in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 40 artışla 1,3 milyar TL’ye yükseldi.