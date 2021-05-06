Derince İshakçılar’da Tarımsal  Kalkınma Tesisleri kuruluyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında köylerde başlattığı aspir projesine özel önem veriyor. Derince’ye bağlı Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar’daki yedi mahallede geçtiğimiz yıl aspir bitkisi yetiştiriciliğini başlatan Başkan Aygün, aspir yağının şişelenmesi ve tesisleşme hamlesi ile birlikte yeni bir sürecin startını vermişti. 2020 yılında ilk aspir ekiminin gerçekleştiği Derince’de hasadı yapılan mahsullerden üretilen Taşköprü Aspir Yağı‘nın bu yıl içerisinde kent dışında şişeleme işlemi gerçekleşmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen tarımsal kalkınma projesi kapsamında Derince Belediyesi, İshakçılar merkezinde tesisler kurarak çok önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor.



İHALEYE 4 FİRMA KATILDI

Tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında İshakçılar’da yapılacak olan Mısır Kurutma Tesisi, Süt Pastörizasyon Tesisi ve Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi’nin ihalesi Derince Belediyesi Encümen Salonu’nda yapıldı. 4 firmanın katılımıyla gerçekleşen ve muhammen bedelin 4 milyon 740 bin 519 TL 51 Kuruş olarak belirlendiği ihaleye katılan firmalar şu teklifleri verdi: Aytaş İnşaat - 4 milyon 456 bin TL, Nurullah Delikanlı - 5 milyon 375 bin TL, Atlas BK İnşaat 5 milyon 501 bin 320 TL ve Tosunlar Kereste İnşaat 4 milyon 796 bin TL. İhale komisyonu yapacağı kontrol ve değerlendirmelerin ardından ihale süreci ile ilgili kararı verecek. İhale sürecinin ardından yapılacak olan tesisler hem tarımsal kalkınma ile bölgeyi cazibe merkezi galine getirecek hem de istihdama katkı sunacak.