Yavuz Ulugün’ün kaleminden! İzmit’in iz bırakan şampiyon pedalları

*Milletvekili Şevket Ustaoğlu

1918 yılında İzmit Derbent’te doğmuş olup Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. 1965-1969 yılları arasında Adalet Partisi’nden XIII. Dönem Kocaeli Milletvekilliği yapmıştır. Ziraat ve ticaret ile uğraşmıştır. Bisiklet sonrası Fenerbahçe Kulübü’nde Kürek yapmıştır. Güreş Federasyonu üyeliği de yapmıştır. 26 Nisan 1994 tarihinde vefat etmiştir.

*Milletvekili Ömer Saadettin Yalım. Atatürk, Latife Hanım ve İnönü

1908 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Babası İzmit’in ilk Ziraat Bankası Müdürlerinden Mustafa Sabri Bey, annesi Fitnat Hanım’dı. Saadettin Yalım altı yaşını doldurmamışken ailesi ile birlikte İzmit’e geldi.

Hiç ummadığı bir zamanda bisiklete ilgi duymuştu. 1922 yılında Demiryolu Caddesi’ndeki evlerinde oturur, pencereden bakarken bir bisiklet yarışı görmüş ve içinde bir merak uyanmıştı. Bir süre sonra o kadar ilerlemişti ki daha 17 yaşında iken önce bölge şampiyonu olmuş ardından Ankara’da dayanıklılık yarışına katılmıştı. O günleri şu sözlerle anlatıyor: Henüz 17 yaşında iken Ankara’da Bisiklet Şampiyonası’na katılmak üzere yola çıktık. Bizi önce Dumlupınar’a götürdüler. Orada Atatürk ve Latife Hanım’ı gördüm. Ne kadar heyecanlandığımı bilemezsiniz. Sonra Ankara’ya gittik. Ben kendime çok güveniyor, beni kimse geçemez diyordum. Aynı yarışa 1924 Olimpiyatları’na katılmış tek bisikletçimiz Cavit Cav da giriyormuş. Yarışı ikimiz götürüyorduk. Cavit Cav büyük ve üstelik tecrübeli. Ben ise henüz çocuk. Pedallara öyle inatla basıyormuşum ki Başvekil İsmet İnönü başta olmak üzere birçok kimse “Yazık, çocuğu ezmeyin. Yarışı bıraksın” diyorlarmış. Fakat bırakmadım. İkinci oldum. Başvekilin karşısına götürdüler beni. Yorgunluktan karşısında duracak halim kalmamış. İnönü’nün “Sebatını tebrik ederim” sözü hala kulaklarımdadır.

Saadettin Yalım, 1950 – 1953 yılları arasında İzmit Belediye Başkanı oldu. 1957 seçimlerinde Demokrat Parti’den Kocaeli Milletvekili seçildi. X. ve XI. Dönem Adalet Partisi Kocaeli Milletvekili idi. Mustafa Kemal Derneği’nin tek milletvekili üyesiydi. Yalım 26.12.1992 günü vefat etti.

1930’lar Foto Kamer’e poz veren İzmitli bisikletçiler (Fotoğrafın üzerinde, “Baha Bey’e… Nazmi” yazıyor. – Soldaki kasketli, ceketli bisikletçi Nazmi Oğuz.)

*Baba İbrahim (Bozdağ) Kemal Paşa Mahallesi, Yavuz Sokak’a Hürriyet Caddesi’nden girişte sol taraftaki üçüncü evde Rumeli’den mübadil gelmiş Hasan Bozdağ ailesi yaşardı. Oğullarından İbrahim Bozdağ’a uzun boylu, güler yüzlü olması, küçükleri zayıfları koruyan, büyüklere çok saygılı olması nedeniyle çevresi ona “Baba” lakabını yakıştırmışlardı. Aynı mahalledeki Eski Hamam Sokağı’nda bir atölyede bisiklet tamirciliği yapıyor, kiraya bisiklet veriyordu.

Aynı zamanda Kocaeli Bisiklet takımında önemli bir yeri vardı. 1942 Türkiye Bisiklet Sürat Birincisi, 1943 Türkiye Bisiklet Sürat üçüncüsü oldu. 1945’lerin Kocaeli takımı Cavit Erakman, Baba İbrahim (Bozdağ), Necdet Tanyel, Ertuğrul Bozdağ (aynı zamanda bisiklet tamircisi), Fahrettin Cansever ve Şefik Dinçkal’dan oluşuyordu.

Ancak 1947 Ekim ayında Türk bisikletçileri İzmit’ten gelen bir haberle sarsılıyordu. İbrahim (Bozdoğan) Bey, İzmit’te antrenman dönüşü Fethiye Caddesi’ndeki Çiçek Sineması’nda kuduz bir köpeğin saldırısına uğruyor ve İstanbul’daki tıbbi müdahalelere rağmen kurtulamıyordu. Sinemada film gösterisinin sona erip bahçe kapısını kilitleyerek eve gitmek üzereyken, az ileride duvar dibine sinmiş küçük bir köpek yavrusunun ağlar sesine acıyarak onu eli ile sevip su vermek isterken yavru köpek parmağını ısırarak kanatmış, yanındaki arkadaşının uyarısına rağmen hiç önem vermemişti. Aradan 10 gün kadar geçip de Kurban Bayramı arifesinde sokakta yağmura yakalanıp ıslanınca anormal hareketlerde bulunmaya başlamış. Gece odasından fırlayarak beyazlar giymiş kişiler beni kaçırmak istiyorlar diye bağırmaya başlamış, eve götürmek isteyen komşulara direnince mahalleli kendisini Yeşil Otel’e yatırmış. Orada da huzursuz olunca güngörmüş babası durumu anlamış. Askeri bir araç temin edilerek Eski İstanbul Yolu’ndan hastaneye götürülmüştü ama ne yazık ki artık çok geçti.

Şehre geri getirilen 28 yaşındaki İbrahim, 1948 yılı Şeker Bayramı’nda Fevziye Camii’nde kılınan namaz sonrası demir yolunun her iki tarafına yığılmış binlerce kişinin gözyaşları arasında, arkadaşları ve sevenleri tarafından Bağçeşme Mezarlığı’na defnediliyor ve pedalların geride bıraktığı bu dram kentte derin iz bırakıyordu.

İzmit ve Adapazarı futbol takımları ülkenin yetiştirdiği büyük bisiklet şampiyonu İbrahim Bozdağ’ın mezarının yapımı için bir turnuva düzenleyerek sporcu dayanışması için çok güzel bir örnek gösterdiler.

1950’li Yıllar

*Arif Kırlı

Bisikletçi Arif Kırlı, 1911 yılında Arnavutluk’un Debre ilinde doğdu. Arif Kırlı’nın babası Yunus Bey müezzinlik yapan, yedi lisan bilen bir Türkçe öğretmeniydi. Yunus Efendi, İzmit’e tayin olduğu yıllarda Kandıra Müftülüğü görevini üstlendi.

Aşırı bir bisiklet merakı olan Arif Kırlı, tahta tekerlekli bisikletlere binerdi. Babasının okumasını çok istemesine rağmen okumak istemedi. Askerlik yıllarına kadar Ankara’da olan Arif Kırlı, 1933 yılında tek başına İzmit’e geldi. İlk geldiği yıllarda seyyar olarak kestane sattı. Arif Kırlı, aynı zamanda iyi bir balık tutucusuydu. Arif Kırlı, o yıllarda İzmit Körfezi’nin pırıl pırıl sularında 1942 yılında yanına aldığı kardeşi (Kolonyacı) Hikmet Kırlı ile birlikte balık tuttu, sattı.

Bir taraftan da bisiklet binmeye devam eden Arif Kırlı, “Tahta Tekerlekli Bisiklet Yarışmaları”na katıldı. Böyle bir yarışma sonucunda İzmit’teki bisikletçilerle ilgilenen, ayrıca bisikletçi dükkanı olan ve sonraları Bisiklet İl Temsilcisi de olacak bir kişiye (Tahir Düzgören) hakkını yediği gerekçesi ile kızarak bisikletçi dükkanı açmaya karar verdi. 1936 yılında Demiryolu Caddesi’ndeki Kobak Kırtasiye’nin yanındaki dükkanı kiralayarak bisikletçi dükkanı açtı. Bisiklet, bisiklet parçaları satarken bisiklet tamiri de yaptı.

Çok iyi bir bisiklet tamircisi ve mesleğine aşık Arif Usta yanında birçok çırak yetiştirdi. Daha sonraki yıllarda kendilerine bisikletçi dükkanları açan Bisikletçi Ertuğrul Bozdağ, Bisikletçi Hayri Karan ve Necmi Onat onun çıraklarıydı. İzmit’te ithal ilk bisikleti o satmıştı.

1985 yılında kendini emekliye ayırdı. Emeklilik yıllarını kardeşi ve aynı zamanda İzmit’in eski esnaflarından olan Kolonyacı Hikmet Kırlı’nın dükkanında geçirirdi. 2001 yılının Aralık ayında vefat etti.

*Faruk Şeker

1960 sezonunda bölgesel dereceler elde ederken pist yarışlarında da başarılı oldu. 15 Ekim 1963’de koşulan Ankara – İstanbul Yarışı’nın son etabının birincisi, Bursa’da yapılan 1964 Türkiye Şampiyonası’nda ferdi takipte üçüncü oldu. 1964 II. Marmara Turu 4.üncüsü oldu. Tur, Faruk Şeker “C” takımında idi, milli olmuştu. Ne yazık ki intihar ederek yaşamına son verdi.

DEVAMI YARIN…