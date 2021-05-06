İzmit'te yaşayan Enes Kaymak, internet dolandırıcıları tarafından sosyal medya hesabı üzerinden dolandırılmaya çalışıldı. Annesi ile karşılıklı oturan Enes Kaymak, annesinin sosyal medya hesabından gelen mesaj ile şoke oldu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Enes Kaymak’a mesaj karşısında oturan annesi tarafından, "hediye para çekleri dağıtıyorum" yazılı mesaj gönderildi. Hesabını ele geçirdiği kadının oğluna mesaj attığını anlayan dolandırıcı ise hemen hesabı silerek dolandıramadan izini kaybettirdi.
06 May 2021 - 15:09- Asayiş Güncelleme: 06 May 2021 - 15:11
Karşısında oturan annesi tarafından dolandırıldığını sandı
Kocaeli'de annesiyle aynı odada karşılıklı oturduğu sırada, annesinin sosyal medya hesabı üzerinden gönderilen mesajla dolandırılmaya çalışan kişi büyük şaşkınlık yaşadı.
# İzmit
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.