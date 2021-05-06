Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı!

Kartepe Maşukiye Mahallesi Papatya Sokak üzerinde ikamet eden Türk Hava Yollarından emekli İlhan Özkaya (75) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Eski muhtar Erdal Özkaya’nın kardeşi olan İlhan Özkaya’nın cenazesi Maşukiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

3 ÇOCUK BABASI

Başiskele Paşadağ Mahallesi Nuri Paşa Caddesi üzerinde ikamet eden, emekli müteahhit 3 çocuk babası Bilal Varol (66) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Yuvacık Merkez Camiinden alınarak Yuvacık Fatih Mezarlığında toprağa verildi.