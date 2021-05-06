Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
06 May 2021 - 15:08- Gündem G: 06 May 2021 - 15:31

Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı!

Koronavirüs nedeniyle ilimizde iki vatandaşımız hayatını kaybetti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Kartepe Maşukiye Mahallesi Papatya Sokak üzerinde ikamet eden Türk Hava Yollarından emekli İlhan Özkaya (75) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Eski muhtar Erdal Özkaya’nın kardeşi olan İlhan Özkaya’nın cenazesi Maşukiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi. 

3 ÇOCUK BABASI

Başiskele Paşadağ Mahallesi Nuri Paşa Caddesi üzerinde ikamet eden, emekli müteahhit 3 çocuk babası Bilal Varol (66) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Yuvacık Merkez Camiinden alınarak Yuvacık Fatih Mezarlığında toprağa verildi.
# Kartepe Maşukiye Mahallesi Papatya Sokak üzerinde ikamet eden Türk Hava Yollarından emekli İlhan Özkaya (75) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Eski muhtar Erdal Özkaya’nın kardeşi olan İlhan Özkaya’nın cenazesi Maşukiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi. , Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı!, covid-19

06 May 2021 - 15:08 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Mashar Bayi̇ndi̇r - BİLAL BEY BİZİM CİFTLİGİN SAHİBİYDİ SON DERECE İYİ BİR İNSANDİ ALLAH İM ONA CENNET NASİP ETSİN. NURLAR İCİNDE UYUSUN ÇOCUKLARINDA SABRİ CELİL İHSAN ETSİN

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 16:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KOSGEB’in kredi şartlarına!  Esnaf Oda Başkanlarından tepki mask
KOSGEB’in kredi şartlarına!  Esnaf Oda Başkanlarından tepki
TOGG, sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyardı mask
TOGG, sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyardı
Selahattin Eyyübi Caddesi’nde Asfalt Çalışmaları Başladı   mask
Selahattin Eyyübi Caddesi’nde Asfalt Çalışmaları Başladı  
Derince İshakçılar’da Tarımsal  Kalkınma Tesisleri kuruluyor mask
Derince İshakçılar’da Tarımsal  Kalkınma Tesisleri kuruluyor
İzmit Belediyesi Yahya Kaptan’daki Amfi Tiyatro’yu yeniliyor mask
İzmit Belediyesi Yahya Kaptan’daki Amfi Tiyatro’yu yeniliyor
Bağımsız Fotoğrafçılar, çocuklara  ödüllerini kargo ile yolladı mask
Bağımsız Fotoğrafçılar, çocuklara  ödüllerini kargo ile yolladı
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Roman askerin öldürüldüğü iddiası Yeşilova’yı dışarı döktü mask
Roman askerin öldürüldüğü iddiası Yeşilova’yı dışarı döktü
Son ankette bomba sonuçlar! İkinci parti değişti mask
Son ankette bomba sonuçlar! İkinci parti değişti
Meteoroloji’den Kocaeli için yağış uyarısı: Gece başlıyor mask
Meteoroloji’den Kocaeli için yağış uyarısı: Gece başlıyor
Pazarcılar tek günlük  açılmadan korkuyor mask
Pazarcılar tek günlük  açılmadan korkuyor
Osman Emir gözyaşları içerisinde toprağa verildi mask
Osman Emir gözyaşları içerisinde toprağa verildi
Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi mask
Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi

GALERİ

Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele mask
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı mask
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı mask
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar mask
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar
Sesin geldiği çalıları kaldırınca, hemen itfaiyeyi aradılar! mask
Sesin geldiği çalıları kaldırınca, hemen itfaiyeyi aradılar!
Roman askerin öldürüldüğü iddiası Yeşilova’yı dışarı döktü mask
Roman askerin öldürüldüğü iddiası Yeşilova’yı dışarı döktü
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL