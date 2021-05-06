Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı!

Kartepe Maşukiye Mahallesi Papatya Sokak üzerinde ikamet eden Türk Hava Yollarından emekli İlhan Özkaya (75) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Eski muhtar Erdal Özkaya’nın kardeşi olan İlhan Özkaya’nın cenazesi Maşukiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
3 ÇOCUK BABASI
Başiskele Paşadağ Mahallesi Nuri Paşa Caddesi üzerinde ikamet eden, emekli müteahhit 3 çocuk babası Bilal Varol (66) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Yuvacık Merkez Camiinden alınarak Yuvacık Fatih Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Mashar Bayi̇ndi̇r - BİLAL BEY BİZİM CİFTLİGİN SAHİBİYDİ SON DERECE İYİ BİR İNSANDİ ALLAH İM ONA CENNET NASİP ETSİN. NURLAR İCİNDE UYUSUN ÇOCUKLARINDA SABRİ CELİL İHSAN ETSİN
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.