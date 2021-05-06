Tam kapanma uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmanın 19 Mayıs’a kadar uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soruyu yanıtladı. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Oktay, “Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu” ifadelerini kullandı.