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06 May 2021 - 15:44- Gündem G: 06 May 2021 - 15:48

Tam kapanma uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tam kapanma süresini 19 Mayıs’a kadar uzatmak gibi bir gündemimiz şimdilik yok" dedi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmanın 19 Mayıs’a kadar uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soruyu yanıtladı. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Oktay, “Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu” ifadelerini kullandı.

06 May 2021 - 15:44 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Esnaf Bitti Bitti - kapatın zaten battık oy yok size bu milletten çekin elinizi artık küçük esnaftan

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 16:07

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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