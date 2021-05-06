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06 May 2021 - 15:51- Gündem G: 06 May 2021 - 15:53

TOGG, sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyardı
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TOGG, çeşitli sosyal medya mecralarında TOGG’un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı özellikle Almanya’da yaşayan yurttaşları uyardı. TOGG’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen ‘yatırım fırsatı’ duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz.”

 

06 May 2021 - 15:51 - Gündem

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