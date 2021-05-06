Aşılamaya Ramazan Bayramı düzenlemesi

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay imzasıyla dün (5 Mayıs 2021) yayımlanan genelgede Cumhurbaşkanlığı kararındaki 'hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması şartı' hatırlatıldı.
Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre genelgede, "Sahadan iletilen uygulama farklılıklarına istinaden uygulamaya yönelik açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda ilgili tarihlerde hizmet ihtiyacına göre, TSM/İSM’lerde ilçe yöneticilerini ASM'lerde ise birimlerine kayıtlı nüfustaki kişilerin koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyerek, aile hekimlerinin kendi planlamalarını yapmaları gerekmektedir" denildi.
AİLE HEKİMLERİ ARTIK İZİNLİ
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Yusuf Eryazğan konuyla ilgili şunları söyledi: "Bugün yayımlanan tam kapanma döneminde birinci basamak sağlık hizmetleri konulu Sağlık Bakanlığı yazısı ile idari izinli oldukları, 10-11-12 mayıs 2021 tarihlerinde aile sağlığı merkezlerinde planlamanın aile hekimlerinin yetkisinde olduğu bildirilmiştir. Aile hekimleri, kendilerine kayıtlı bireylerin aşı planlamasını hastaneye alarak ya da erteleyerek idari izinlerini kullanabilecektir."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Rambo - zormu gldi aşılamak ne sanıyo aile hekimleri kendilerini
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.