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06 May 2021 - 15:53- Gündem G: 06 May 2021 - 16:00

Aşılamaya Ramazan Bayramı düzenlemesi

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin talebi üzerine Ramazan Bayramı için yeni bir karar aldı. 10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Vatandaşlar aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecek ya da bayram sonrasına erteleyebilecek.
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Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay imzasıyla dün (5 Mayıs 2021) yayımlanan genelgede Cumhurbaşkanlığı kararındaki 'hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması şartı' hatırlatıldı.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre genelgede, "Sahadan iletilen uygulama farklılıklarına istinaden uygulamaya yönelik açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda ilgili tarihlerde hizmet ihtiyacına göre, TSM/İSM’lerde ilçe yöneticilerini ASM'lerde ise birimlerine kayıtlı nüfustaki kişilerin koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyerek, aile hekimlerinin kendi planlamalarını yapmaları gerekmektedir" denildi.

AİLE HEKİMLERİ ARTIK İZİNLİ

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Yusuf Eryazğan konuyla ilgili şunları söyledi: "Bugün yayımlanan tam kapanma döneminde birinci basamak sağlık hizmetleri konulu Sağlık Bakanlığı yazısı ile idari izinli oldukları, 10-11-12 mayıs 2021 tarihlerinde aile sağlığı merkezlerinde planlamanın aile hekimlerinin yetkisinde olduğu bildirilmiştir. Aile hekimleri, kendilerine kayıtlı bireylerin aşı planlamasını hastaneye alarak ya da erteleyerek idari izinlerini kullanabilecektir."

06 May 2021 - 15:53 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Rambo - zormu gldi aşılamak ne sanıyo aile hekimleri kendilerini

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 16:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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