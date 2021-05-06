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06 May 2021 - 16:27- Gündem G: 06 May 2021 - 16:29

KOSGEB’in kredi şartlarına!  Esnaf Oda Başkanlarından tepki

KOSGEB aracılığıyla verileceği söylenen esnaf destek kredisi için başvuru yapanların büyük bir bölümü eli boş dönüyor. Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, istenen koşulların başvuruyu zorlaştırdığını söyledi, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ise bu şartlarda esnafın kredi alamayacağını söyledi 

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KOSGEB Esnaf Destek Kredisi için açıklamalarda bulunan Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, açıklanan destek kredisi için ilk günden üye esnafların başvuru yapmak istediklerini, ancak KOSGEB tarafından net olarak belirtilmeyen koşulların netleşmeye başlamasıyla hayal kırıklığı uğradıklarını belirterek, “İstenen koşullar arasında yer alan kredi borcu olmaması bile başlı başına yeni kredi talebini imkansız kılıyor” dedi.

“KOŞULLARA UYANIN ZATEN İHTİYACI OLMAZ”

Öztürk, “Diğer koşulları da sıraladığınızda bu kredi verme değil, vermeme koşulları oluyor. Kredi açıklaması sonrasında üyelerimiz umutlanmıştı ama koşullar açıklandığında hepsi hayal kırıklığına uğradılar. İstenen koşulları sağlayabilen, özellikle kredi kullanmamış, vergi ve SGK borcunun olmaması gibi şartları sağlayabilenin zaten desteğe ihtiyacı olmaz” dedi.

“HİÇBİR ESNAF KULLANAMAZ”

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ise, “Daha önce verilen 25 Bin TL tutarındaki kredileri alanlar başvuruda bulunamıyor. Zaten bu kredi 5-6 meslek grubu kapsıyor. Esnaf biraz sıkıntılı. Kredi beklediğimiz gibi çıkmadı. Hiçbir esnaf bu krediyi kullanamaz.  Yapılması gereken önceden olduğu gibi tüm esnafa 30 bin TL, 1 yıl geri ödemesiz, faizsiz 36 ay ödemeli kredinin çıkması.  Zaten kapanmanın ayın 17’sinde biteceğini sanmıyorum 1 hafta daha uzatılır diye tahmin ediyorum. Daha önce belirtmiştim, bir kapama daha olursa esnaf biter diye. Hakikaten de öyle oldu” dedi.

30 ila 75 Bin TL arasında değişen ve 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz destek programının şartları şöyle;

1)İmalat, Bilgisayar Programlama ve Bilimsel Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan işletmeler.

2- 2019 yılı mayıs ayından önce kurulmuş olması.

3- 2019 net satış hasılatı en az 75 bin TL olması.

4- 2020 ilk 5 ay KDV beyannamesinde, 2019 ilk 5 ay KDV beyannamesine göre %25 gelir kaybı olması.

5- 2020 Mart ayı istihdam sayısını 2021 Mart, Nisan, Mayıs ayında koruyor olması.

6- Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil/taksitlendirilmemiş vergi ya da SGK borcu olmaması.

7- Pandemi süresinin başlangıcında tüm esnaflara devlet bankalarınca kullandırılan 25.000 TL’lik işe devam kredi paketinden faydalanmamış olması.

8- KOSGEB Kobi Finansman Desteği’nden faydalanmamış olması.

# Kocaeli, Körfez, destek

06 May 2021 - 16:27 - Gündem

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