İlçe başkanları istifayı yerinde buldu

Körfez Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Selami Tanış’ın belediyeye ait demir tel örgüleri belediyeye ait araç ve personel ile İlimtepe’deki evine götürmesi olayı uzun süredir kent kamuoyundaki sıcaklığını koruyor. AKP Körfez Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Belediye Spor Koordinatörü Selami Tanış, koordinatörlük görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Meclis üyeliği devam eden Tanış, önceki gün akşam saatlerinde meclis üyeliğinden de istifa etti. Tanış'ın istifası sonrası ise yerine MHP'li Yedek Meclis Üyesi Eyüp Öztürk getirildi.

YENİ MECLİS ÜYESİ MUAMMASI

Böylece 31 kişilik meclis üyesi olan Körfez Belediyesi’nde 16 olan AKP’li Meclis Üyesi sayısı 15’e düştü. 4 adet meclis üyesi bulunan MHP’de ise meclis üyesi sayısı 5’e yükseldi. Tanış’ın istifası İYİ Parti teşkilatlarında da hareketliliğe neden oldu. Yeni meclis üyesinin Cumhur İttifakı’ndan olma ihtimalini değerlendiren İYİ Parti, YSK ile görüşmelere başladı.

“SELAMİ BEY İLE GÖRÜŞECEĞİM”

AKP’li Tanış sonrası as meclis üyeliğine getirilen MHP’li Eyüp Öztürk gazetemize değerlendirmede bulundu. Yeni görevinin hayır getirmesini temenni ettiğini ifade eden Öztürk, “Meclisteki durumu gidince göreceğiz. Geçtiğimiz dönem de Körfez Belediyesi’nde meclis üyesiydim. Kocaelimize, Körfez halkımızı hayırlı hizmetler yapma peşindeyiz. Alınan faydalı kararlara katkı sağlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. Selami Tanış’ın istifası sonrası göreve gelen Öztürk, Tanış’ın başından geçen olay ile ilgili ise, “Bir şey söylemek istemiyorum. Yeni adım atacağız meclise. Selami Bey ile de görüşeceğim” dedi.

“TATMİN ETMEZSE YARGIYA TAŞIYACAĞIZ”

Selami Tanış’ın istifa etmesini ilçe başkanları gazetemize değerlendirdi. Konu ile ilgili konuşan CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, “Konu soruşturma evresine geldi. Biz soruşturmanın sonunu bekleyeceğiz. Devletin malı deniz düşüncesi ile yola çıkan iktidarlar hep kaybetti. Kendi aralarında nasıl bir görüşme oldu bilmiyorum ama sanırsam Belediye Başkanı istifasını istedi. Biz neticeye bakıyoruz. Yerine MHP’li bir meclis üyesi geldi. Soruşturmanın sonunda bizi tatmin eden bir durum olmazsa konuyu yargıya taşıyacağız” şeklinde konuştu.

“HAK YERİNİ BULMALI”

İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm ise, “Hak yerini bulmalı. Varsa bir yanlış karşılığı olmalı. Tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Eyüp kardeşimiz ise kıymetli değerli bir arkadaşımızdır. Konu ile ilgili bazı soru işaretlerimiz var. Yeni meclis üyesi, meclis üyesini kaybeden Cumhur İttifakı’ndan mı yoksa Millet İttifakı’ndan mı olması gerekiyor? Bunun esrarları var. Konuyu araştırıyoruz. Avukat arkadaşlarımız netleştirmek için İlçe Seçim Kurulu ile görüşmeye gitti. Önemli olan işi liyakatli yapacak birinin gelmesi. Eyüp Bey de bu konuda tecrübeli bir isim. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“ORTADA SUÇ VAR”

DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt ise, “İstifa kaçınılmaz bir son. Bu kadar olaydan sonra istifa etmesi doğaldır. Ortada bir suç var. Kamuoyu vicdanını rahatlatmak için gereğinin yapılması gerekiyor. İlgili makamlar tarafından gereğinin yapılması lazım. Sıradan vatandaş suç işlediğinde nasıl soruşturma açılıyorsa aynı durum olması gerekiyor. Konu ile ilgili muhatapların gerekli adımları atması gerekiyor. Benzer başka olaylar var mı? Neticede belediye ürünleri halkın kendi malıdır. Halk, malına sahip çıkması için seçiyor bu insanları. Eyüp Bey’e de hayırlı olsun. Körfez Meclisi’ne giren herkes Körfez’in hakkını korumalı. Meclis üyesi olmak sıradan halkın üstüne ekstra bir hak tanımaz. Umarım bu ilk ve sondur” dedi.