Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan duyum ve istihbari çalışmalar sonucu Körfez’de bulunan bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri Karayakuplu Mahallesinde F.G isimli şüphelinin evine baskın yaptı. Evin bahçe kısmında yapılan aramalarda dikime hazır hale getirilmiş 157 kök kenevir ele geçirildi. F.G gözaltına alınarak hakkında işlem başlatılırken kenevirlere ise imha edilmek üzere el konuldu.
06 May 2021 - 16:51- Asayiş Güncelleme: 06 May 2021 - 16:52
Evinin bahçesinde kenevirle yakalandı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ekipler tarafından Körfez’de bulunan bir eve düzenlenen operasyonda evini bahçesinde 157 kök dikime hazır kenervir yetiştiren kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.