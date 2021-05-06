Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Gebze Balçık Mahallesinde lisanssız olarak kaçak akaryakıt ürettiği iddia edilen bir adrese baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramalarda 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İş yeri mühürlenip kaçak akaryakıta el konulurken, K.C. isimli iş yeri sahibi hakkında da soruşturma başlatıldı.