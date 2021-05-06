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06 May 2021 - 17:00- Gündem G: 06 May 2021 - 17:02

Derince’de pazarların günü değişti

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Derince’de hizmet veren yedi pazar alanı 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 arasında kurulacak
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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede alınan kararlar kapsamında Derince Kaymakamlığı’nda gerçekleşen toplantının ardından ilçede 7 ayrı noktada kurulan pazar alanları 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 arasında kurularak halka hizmet verecek. Genelge kapsamında yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla kurulacak 60 Evler Semt Pazarı, Çenesuyu Pazarı, Yenikent Kapalı Pazar, Derince Merkez Pazarı, Fatih Mahallesi Pazarı, İbni Sina Mahallesi Pazarı ve Deniz Mahallesi Pazarı’ndan vatandaşların ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Kurulacak olan Pazar alanlarında temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek.  Ayrıca pazar yerlerinde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.
# Derince

06 May 2021 - 17:00 - Gündem

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